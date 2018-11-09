飆罵公務員影片曝光 舒翠玲鞠躬道歉這樣澄清…

國民黨桃園市議員舒翠玲為會議向公務員發飆，公開鞠躬道歉。（記者謝武雄攝）

2018-11-09 16:25

〔記者謝武雄／桃園報導〕「我是中壢人」臉書昨天深夜放上一段影片，畫面是國民黨桃園市議員舒翠玲參加平鎮區公所會議，因不滿座位順序調動，大聲對現場公務員咆哮，網友看了直指議員「好大的官威」；舒翠玲今天召開記者會鞠躬道歉，並澄清當天通知下午2點30分開會，好不容易挪開所有行程提前到場，沒想到會議延後1小時又未通知，加上工作人員一直把她座位名牌換來換去，才會一時發飆，當天也有向工作人員致歉。

舒：開會延後一小時又未通知

影片中，舒翠玲質疑為何把她座位名牌換來換去，公所人員回應「按屆次」後，舒翠玲聽到更為光火，甚至拍桌起身痛斥對方硬拗，質疑「按屆次怎麼排的？我做幾屆，莊玉輝（無黨籍議員）做幾屆？」公所人員再回應是照姓氏筆畫排序，舒翠玲還是無法接受，直到其他幾名公務員出面緩頰，承認錯誤重排座位，才讓事件落幕。

綠黨中壢區市議員王浩宇也在臉書放上這段影片，指稱有女公務員被罵哭，直指舒翠玲為了座位大發飆，「沒有資格這樣辱罵公務員」，要她道歉，不少網友看了紛紛留言，認為舒翠玲不該為了小事刁難基層，太過霸道。

舒翠玲今天早上11點在議會黨團開道歉記者會指出，影片是斷章取義，區公所原本通知2點30分開會，她提前到場，站到門外，只看到工作人員拿著她的名牌不斷的調換座位，最後放在倒數第2個，她進入會議室詢問怎麼還沒有開會，才知道會議改到3點30分，想到挪開行程參加這個會議，到了現場又看到座位換來換去，才會一肚子火當場發飆。

舒翠玲說，「對自己情緒管控不好，表達歉意！」但她說，當天也向在場向公所人員致歉，更沒有公務員被罵哭這件事。

同黨議員聲援質疑：選舉操作

到場聲援的同黨市議員詹江村說，舒翠玲議員在議會嚴格監督市政，是市府頭痛人物，早就聽過有「滅舒計畫」，如今流出的影片是區公所監視影帶；另外，事件發生在4月16日，為何在選前流出？質疑整個事件都是針對舒翠玲操作，事實上，最大的問題是延後一個小時開會又不通知當事人，任何人碰到這種情形不發飆才怪。

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