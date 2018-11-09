無畏韓粉圍剿！許立明：分不清苦瓜跟蘿蔔 能叫菜販嗎？

高雄市代理市長許立明質問韓國瑜「白玉苦瓜是瞎密」？遭韓國瑜粉絲圍剿。（記者王榮祥翻攝臉書）

2018-11-09 16:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜要賣美濃「白玉苦瓜」！遭高雄市代理市長許立明追問「是瞎密」？直言「韓導」不懂高雄，引發韓國瑜粉絲圍剿、蓋樓；許立明不畏懼，加碼質疑韓國瑜分不清苦瓜跟蘿蔔，還叫菜販嗎？

韓國瑜昨晚在旗山晚會中表示，若當選高雄市長、一定協助美濃行銷最棒的茄子、敏豆、「白玉苦瓜」與各種農產；高雄市代理市長許立明今晨在臉書提問，「白玉苦瓜是瞎密啦？」並向韓國瑜喊話：「哩演麻演像一點！」

許立明強調，做夢可以，但我們要的是不要做白夢，他認為韓國瑜想說的應該是美濃白玉蘿蔔，而白玉蘿蔔是在地農民十幾年的打拚，才有今天的名氣，感慨對高雄還不熟的韓導，當然不會懂。

許立明幫忙更正是白玉蘿蔔、不是白玉苦瓜的留言，立刻引起網友論戰，尤其知名的韓粉火力凶猛，不斷在粉絲頁留言你確定苦瓜很重要？5000坑洞補好了嗎？「你哪位」？

也有網友力挺許立明，感慨比起無能、無知更可怕！有網友笑說剛聽見時、以為美濃又有新品種？還有熱心網友幫忙搜尋百度，發現白玉苦瓜屬於花蓮品種；有網友感慨空殼呆瓜開的空頭支票，高雄小民還真不敢恭維…；有網友指出不怕「寒蟬效應」。

許立明則絲毫不畏懼韓粉壓境，下午與友人聯繫過程中指出，韓先生也太氣急敗壞了，但如果自稱菜販，卻又分不清攤子上賣的是苦瓜還是蘿蔔，能叫菜販嗎？

高雄市農業局說明，美濃栽種的蘿蔔相傳是日治時期引進品種，本地農民稱為「小蘿蔔」，秋冬季節盛產、有別於其他品種，全台灣至今只有在美濃地區種植，這種瘦小型蘿蔔口感獨特，深受農家與消費者喜愛，當地人稱為「白玉蘿蔔」，盛產期總吸引大批民眾參與拔蘿蔔，近幾年在高雄市政府協助推廣下，已成美濃在地特產之一。

地方人士則透露，白玉苦瓜也是眾多農產之一，但在美濃數量相當少，應該不用特別行銷。

相關新聞連結：

韓國瑜要銷美濃「白玉苦瓜」 許立明傻眼：是瞎密啦？