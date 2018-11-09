段宜康「撿到」又昱公司土地謄本 問侯友宜是否養地炒地？

段宜康稱在路邊撿到「又昱公司」的土地登記謄本，上面有一筆新北市新莊區的土地，兩次買賣都在侯友宜擔任新北市副市長任內。（記者蘇芳禾攝）

2018-11-09 16:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜家族的「又昱公司」，之前因為文化大學大群館宿舍爭議鬧得沸沸揚揚，民進黨立委段宜康今天稱，他「撿到」一張又昱公司的土地登記謄本，上面有一筆新北市新莊區的土地，兩次買賣都在侯友宜擔任新北市副市長任內，他想問侯友宜每次聽到居住正義會覺得刺耳，是否就是因為他在新北市養地、炒地的關係？

段宜康說，侯友宜申報的財產中，侯友宜妻子任美鈴和2個女兒所投資的「又昱實業有限公司」，不過僅止於此，又昱公司有多少財產，就沒辦法查到。他在上班途中剛好「撿到」這張土地登記謄本，本以為這張權狀是陽明山大群館，結果卻位於新北市新莊區，購入日期2016年1月、2017年1月，正是侯友宜新北市副市長任期內。

段宜康說，這塊地在新莊的精華地段，是都市計劃用地，上是廢墟，房子無法住人，不知道侯友宜是不是嫌這塊地不夠大，要繼續買旁邊的地？

段宜康質疑，第一、又昱公司在侯友宜當新北市副市長任內買新北市的地，他聽到居住正義會很刺耳，是不是因為他在新北市養地、炒地的關係？第二、侯友宜家族控制的又昱公司，是否在其他縣市有房產或不動產，侯友宜應該要講清楚，到底藏了多少東西在又昱。

段宜康也說，要在下週新北市長辯論時，把這張土地登記謄本送給侯友宜。

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