談社福政策 柯P提1個理念、2個態度、3個做法

台北市長柯文哲。（記者簡惠茹攝）

2018-11-09 14:34

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲今天上午出席民間版社會福利政策白皮書發表會，面對高齡化、少子化、高房價、高房租和貧富差距問題政府如何解決？柯提出1個理念、2個態度、3個做法，柯文哲更表示，台灣政治很大的問題，就是藍綠只有相罵很少對話，他每次在想、開玩笑說，如果有一天台獨大旗隊和愛國同心會坐下來一起討論內湖交通，台灣就有救了。

柯文哲指出，他有幾個原則，1個理念、2個態度、3個做法，柯文哲說，他常常講a的n次方，a大於a的n次方就無限大，這個信念越來越強，我們犯的錯誤就是每次都想2年3年完成台北道路系統，如果方向清楚正確，就慢慢一直做一直做，不要幻想一天就可以解決所有問題，貧富差距、公宅都不是一天可以解決，就是咬緊牙關一直做一直做，立定方向不要幻想一步成功，要分階段。

柯文哲表示，2個態度是務實和對話，他是外科醫生，人家常常說「奇怪你好像變來變去」，外科醫生手術前認為小腸破掉，結果肚子打開以後，發現大腸是破掉，請問你是按照小腸破掉的開，還是按照大腸破掉的開？當然是看到什麼就怎麼開，務實是很特別的態度，管你怎麼開刀，重點是開完要會活，他是務實的人，外科醫生都是這樣。

柯文哲指出，再來是對話，這也是他認為台灣政治很大的問題，他發現藍綠只有相罵很少對話，他每次在想說，開玩笑說，如果有一天台獨大旗隊和愛國同心會坐下來一起討論內湖交通，台灣就有救了，醫生都要解釋病情，為什麼政府不向人民說明？不要怕有衝突，但要解決衝突。

柯文哲提出3個做法，合作、創新和永續，他說，合作部分，有時候大家分工不合作，進入台北市政府發現分工不合作，他想到一個辦法解決，7點半開會，各局處有問題的進來掛急診，開始討論，先開會後寫公文，不然每次都會來會去到最後會到哪裡去，不過要有一個條件，要有勤勞的市長才有辦法，合作要設立平台，讓各局處掛急診，出問題不要再發明新組織，就直接組織整合。

柯文哲解釋，再來創新，新藥上市要不要做臨床試驗？當然要，很多制度上線也要做臨床試驗，政治也需要做實驗，進北市府發現，我們一直不允許犯錯，每次罵公務員為什麼不創新，我們有沒有建立公務員允許犯錯的空間？創新也是台灣經濟上唯一的出路，我們沒有石油沒有金礦，我們有創意，12個石頭湯計畫還在跑，基本精神就是做實驗。

柯文哲說，第三個永續，要留下什麼樣的台灣給下一代？他3年前推出的政策人人喊打，現在公投一定會過關，就是路邊停車收費，如果沒有路邊停車收費，就沒辦法進行鄰里交通改善計畫，鄰里交通改善計畫對台北市最大的影響就是，去年是台北市50年來台北市車禍人數死亡最少的一次，有些東西要堅持，1280元定期票也是來自路邊停車的錢，所以永續是一種思想概念，這就是為什麼他對重陽敬老金這麼堅持，知道民調會掉還是這麼堅持，明明都已經負債，增加的債務誰要負責？欠債是要還錢的，欠債要繳利息，「欠債不用還錢我現在就跟你借」。

柯文哲進一步表示，過去一年當中要求局處開始列管，被服務的對象要辦座談會，他們提出哪些事情列管去做，民間版社會福利政策白皮書，自己翻了後，說他們做不好的果然是很爛，還要再處理，不過老實講，怎麼做更好？希望聽聽大家提企劃，社會福利措施變成大家提案，他買service，而不是買硬體，才能提出想法比較活潑，「能不能告訴我們怎麼做比較好？」