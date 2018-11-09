陳歐珀回擊林姿妙記者會 批國民黨別再阻撓宜蘭建設

2018-11-09 14:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文預計今晚在民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀溪南競選總部成立時，為宜蘭鐵路高架宜蘭、羅東優先段300億元預算背書，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙上午上火線批蔡是陳歐珀的總統，讓宜蘭人淪為二等公民；陳歐珀則回批，國民黨別再阻撓宜蘭建設，鐵路高架他當縣長任內一定動工。

據綠營人士透露，蔡英文將在今晚到宜蘭輔選時，宣布要在陳歐珀當選縣長任內動工，並指示陳金德盡快與交通部聯繫，敲定動工時程，盼藉由端出這項建設牛肉，拉抬宜蘭縣選情及陳歐珀的聲勢。

林姿妙今上午與國民黨宜蘭縣議員黃定和、林岳賢等人在林姿妙溪北競選總部召開記者會，她質疑蔡英文是宜蘭人的總統還是陳歐珀的總統，也痛批，宜蘭人不是二等公民，未來不管誰當選，鐵路高架一定要做。

陳歐珀在林姿妙記者會之後，也召開記者會回擊，他指出，宜蘭的重大建設必須仰賴中央支持，推動北宜直鐵與鐵路高架，是宜蘭人的共同心願，總統已指示宜蘭縣代理縣長陳金德與交通部盡速完成鐵路高架可行性評估。

陳歐珀說，蔡英文也指示，宜蘭與羅東段的部分，會大力支持，他在立院也獲得交通部與其他立委的支持，也就是完成可行性評估後，將針對鐵路高架化羅東、宜蘭段來優先動工興建。

「國民黨別再阻撓宜蘭建設！」陳歐珀指出，他承諾未來當選縣長，在中央支持與國民黨不阻撓之下，鐵路高架一定可以在他任內動工興建。