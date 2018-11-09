馬英九拋新三不 盧秀燕上香誓師稱「個人意見」

2018-11-09 14:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕法定選舉活動今天開跑，國民黨台中市長候選人盧秀燕在北區元保宮誓師出發遊行，針對前總統馬英九拋出新三不「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」，盧秀燕強調，「這是馬英九的個人意見，台灣是言論自由的地方，國民黨政策就是維持不統、不獨、不武。」

有媒體詢問台中市前交通局長林良泰在4年前市長選舉前，曾指林佳龍提出10公里公車免費是如黑心油的政策，盧秀燕回應，台中不要再追究過去，新的市長有新的時代、新的未來。

盧秀燕也針對近日空污嚴重，強調「不會利用空污當選戰的議題」，直指林佳龍逃避空污或不承認空污，但這幾天台中空氣髒到爆「竟睜眼說瞎話」騙台中市民空氣有改善，因此「我們要市長換人，空氣換新」強調自己有別於現在民進黨錯誤的能源政策，不能接受中電北送，用肺發電，送電給台北。

盧秀燕表示，她是真正關心台中空污能否治理，「民進黨能源政策在台中燒這麼多的煤發電，起灶燒黑煤，製造這麼多空污，」這幾天是全面霧霾，沒有市民能置身事外，每人都呼吸，包括我在內都有致癌的可能，質問「這麼嚴重的空污，我們能不處理嗎？」

盧秀燕今天上午到北區元保宮上香祈福誓師，在競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒、副主委楊瓊瓔及北區市議員候選人陳政顯、陳文政等人的陪同下向支持者喊話，這次選舉一定要改變台中「市長換人、空氣換新、經濟更興」，並點燃起馬炮，在凍蒜聲中登上戰車掃街拜票。

盧秀燕說自己是賴厝廍媳婦，這次第8次投入選戰，1屆省議員，6屆立委，這次台中市長選舉是第8次，每次選舉都依循在地習俗從元保宮出發，保生大帝也都護佑她高票當選。