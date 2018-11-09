張麗善陣營質疑胞兄掏空中華電信 雲縣副縣長：別模糊焦點

2018-11-09 15:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨雲林縣長候選人張麗善競選總部今天在台北召開記者會，指控雲林縣政府發展綠能荒腔走板，並點名雲林縣副縣長丁彥哲的哥哥丁彥致是中華電信子公司投資總經理，將10多億元投入太陽能板鋪設，掏空中華電信資產，丁彥哲則回應，雲林縣推動綠能，一切公開透明，對手不要模糊焦點。

丁彥哲表示，希望張麗善陣營不要模糊焦點，過去4年來雲林縣府努力招商，期待在大家共同努力下，雲林可以變得更好，請張麗善委員不要一味唱衰雲林。

民進黨雲林縣長李進勇競選總部發言人張凱傑表示，台西工業區過去在張榮味執政時期荒廢多年，為了讓這片土地可以活化，縣政府配合中央能源政策，推動台西綠能專區，翻轉成功後將成為亞洲最大的綠能專區，預估能產生2千億元以上的經濟產值。

張凱傑指出，雲林縣政府進行任何綠能專案的執行一切依法辦理，公開透明，可受檢驗，針對副縣長丁彥哲的不實指控，已影響當事人的名譽，將循法律途徑。

張凱傑也表示，中華電信配合國家政策，執行綠能投資案，丁彥致為旗下子公司中華投資總經理，他也是雲林子弟，在能力範圍內將資源引進家鄉，這是為家鄉奉獻的心意，而非對手陣營將事業投資台北設廠中國，卻整天喊雲林又老又窮。

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