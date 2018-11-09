林佳龍競選第2支CF《為你驕傲》 主打台中人的城巿光榮感

2018-11-09 13:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍競選總部今日公布第2支競選CF《為你驕傲》，主打台中人的城巿光榮感，由林佳龍配音，影片呈現台中的美景，強調這些年的進步讓大家引以為傲，花博也讓市民第一次為現在的台中感到感動，讓世界看到台中的美好。

林佳龍第1支競選CF《我的名字》推出後頗受好評，最新競選CF《為你驕傲》呈現了許多台中人從小到大共同的記憶，有大甲鎮瀾宮、逢甲夜市、樂成宮炒麵攤鳶嘴山及高美濕地等景點，最後更加入上周花博晚會上的感人畫面。

競總發言人、市議員謝志忠說，台中今年最大的喜事就是2018台中花博，影片中出現這群幕後功臣「豪華朗機工」與大花球同框，不僅讓我們看見花開的美，也透過科技、藝術及產業讓我們第一次聽到花開的聲音，感受到花開的喜悅。

謝又說，影片中也出現新生兒、親子、老夫妻的鏡頭，象徵台中是我們從小到老，成長、安居的家鄉，未來林佳龍會持續以實質的政績，讓市民為這光榮的城市而感到驕傲。

另位發言人、市議員江肇國表示，影片中提及回到故鄉，第一次牽手、第一次認識山與海，台中的改變讓青年感到未來有希望，豐富的藝術與文化、迷人的夜市生活，自然的美、人與人的美，及市民在這塊土地所做的努力，讓台中成為「辦喜事」的盛會之城。

協助拍攝的何雅婷也說，她嫁到彰化後常回台中娘家，過去落沒的中區，因為綠柳川的整治，帶動舊城再發展，而托育一條龍等公共政策及捷運、公園和交通規劃等各項發展都相當好，綠地也變多，深刻感受到城市的改變，越來越進步。

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