「綠金」來了！ 魏明谷：7成風電零組件彰化就地採購

2018-11-09 13:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「綠能」就是「綠金」？彰化縣長魏明谷今天強調，彰化不只是全台發展離岸風機的領頭羊，在與開發商簽署合作備忘錄就承諾，70％零組件就地來採購；2萬個工作機會優先晉用彰化人；在「彰化優先」原則下，預計將創造9000億的商機！

為了全力發展離岸風電，縣府打造「彰化縣風電供應媒合平台」，今天在鹿港鎮公所廣場，由彰化離岸風場開發商沃旭能源、海龍計畫、CIP與中鋼公司，共同簽署優先採購意向書。

魏明谷表示，彰化擁有全世界最好的風場，開發商看中台灣的條件，總投資金額超1兆元，除了打造建置風機產業鏈，更求7成零組件在地採購，讓風機建置技術留在台灣，留在彰化，不只在彰化培養人才，創造就業機會，未來還可以把這套發展風電的技術與設備都輸出各國。

魏明谷指出，彰化發展風力發電，整個產業鏈預計可以創造2萬個工作機會，人才晉用也將以彰化人為優，在彰化風場工作的人員，就會在彰化有食衣住行育樂與醫療的需求，預計將創造9000億商機。

縣府經濟暨綠能發展處長王盟貴表示，目前媒合平台已經建置完成，只有會員能夠使用，現有會員已有66家，陸續仍在審核當中。

王盟貴指出，今天簽署優先採購意向書之後，未來開發商就要信守「取之彰化，用之彰化」承諾，晉用人才與採購都要「彰化優先」，由於2021年就將有離岸風場建置完成，明年就會陸續有工作船出海啟動打樁作業。

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