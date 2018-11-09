盧秀燕公布交通政見懶人包CF 提「雙十計劃」

2018-11-09 13:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今日上午在競選總部開記者會發表交通政見懶人包CF，盧秀燕表示，她上任後，將從大眾運輸和道路建設基礎著手，提出「雙十計劃」，就是維持10公里公車免費且上限10元、交通任意門及道路開闢3個亮點計劃。

距離投票日倒數十多天，為了展現自己有執政能力，盧秀燕在台中市政府前交通局長林良泰、前建設局長吳世瑋、台中在地青年學子陪同下，召開交通政見懶人包CF，提出簡單易懂的懶人包CF。

盧秀燕競選總幹事顏寬恒表示，過去雖有已發布交通的政見發表會，但為了讓民眾很快了解，因此製作交通政見懶人包CF，讓民眾一看就懂。

前中市交通局長林良泰表示，大眾運輸要以人為本、提升運量來規劃，推出「公車雙十吃到飽」計畫，延續原本的公車10公里免費，但必須讓它更完善，超過10公里後車資上限最多10元，簡化概念鼓勵民眾搭乘，並以「人次補貼」的方式補助公車業者，讓市民、公車業者、政府之間達成三贏。

林良泰也指出，未來也計畫將公車結合台鐵、高鐵、捷運、i-bike等交通載具，將每一個點彼此互通，形成「交通任意門」，讓各個運輸節點變成轉運門。

前建設局長吳世瑋表示，將打通台中市的交通大動脈，進行大里草湖匝道、大里中山路開闢工程、台74下方平面道路工程（大里-霧峰）、大里交流道北出匝道工程、六順橋南入匝道工程、台74銜接國一工程、東豐快速道路復工及完工、國道四號（豐原-潭子）加快進度；「道路開闢工程」方面，振文路開闢工程、市政路開闢工程（環中路-工業一路）、東光路開闢工程、華南路銜接向上路開闢工程、大甲溫寮溪旁道路開闢工程，讓大台中的道路系統四通八達，降低不便利和塞車的情況。

盧秀燕認為，市民最關注的議題，除了空污及經濟外，有七成左右市民關心交通，希望未來市長好好處理交通。

盧秀燕說，這份交通白皮書是在內部多次研討，由她拍板定案，且經過財務評估才提出。

盧秀燕表示，由於交通的面向相當複雜，因此透過懶人包的形式，讓市民可以基本了解她的交通政見概念。

盧秀燕指出，她的交通政見有3個亮點，第一點是「雙十計劃」就是「10加10」，維持公車10公里免費，以人次補貼方式進一步提升公車服務品質，讓市民、公車業者、政府之間達成三贏，此外，超過10公里，離就學或離市區較遠的學子和民眾，一日最多也只會多收10元，減輕大家的交通成本負擔，提升運量就可建置更綿密的公車路網和增加班次。

第二是「交通任意門」，就是將公車結合台鐵、高鐵、捷運、i-bike等交通載具，door to door將每一個點彼此互通，形成「交通任意門」，讓各個運輸節點變成轉運門，透過大數據，發展交通APP，透過網路方式穿梭自如。

第三點就是交通不堵塞，開闢道路及連接高速道路。盧秀燕表示，為了打通台中交通的任督二脈，將建置綿密道路網狀系統，進行平面及立體道路網狀系統的建置。

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