國民黨竹東鎮長候選人涉賄 檢傳喚350名里鄰長

2018-11-09 13:21

［記者洪美秀／新竹報導］新竹地檢署查察賄選有成，以新竹縣查獲案件最多，其中國民黨籍竹東鎮長候選人羅吉祥涉賄選，檢方聲押羅吉祥，但法官裁定70萬元交保；由於全案涉及賄選的人數多達350人，新竹地檢署分3天動用10多個檢察官，警方和調查站傳訊近300人到案說明。由於涉案人15名里長、200多個鄰長到案說明，還有鄰里長嗆說「沒拿到錢」，讓警員啼笑皆非。

新竹地檢署強調，新竹縣包括新豐、湖口、北埔、峨眉、芎林都是熱區，目前已重兵盯住，呼籲各候選人，賄選最重可判10年，希望藉此端正選風。

新竹地檢署查察賄選有成，其中又以新竹縣的賄選案件最多，據了解，國民黨縣議員羅吉祥今年底轉戰竹東鎮長選舉，與前議員吳勝松同樣參選鎮長，2人形成同黨操戈，戰況激烈，不過，檢方已掌握資訊，在縣議會定期會一結束，便啟動收網機制，拘提競選竹東鎮長的縣議員羅吉祥，並帶回二重里鍾姓里長等25人。

檢警調查，羅吉祥涉嫌以3萬元發給15個里長，假藉發放文宣工資，對百名鄰長行賄，由里長發送給鄰長1000到3000元不等的現金行賄，要求支持，檢警調於7、8日連續傳訊收受3萬元的里長及鄰長達350人。

據悉，已有5位里長坦承收到3萬元，並交給鄰長3000到1000元的文宣發送工資，而檢調傳訊相關人到案，也將竹東各派出所擠滿做筆錄的證人，還有鄰長否認拿到錢，還有里長當場嗆「我明明交給你3000元，你說沒有，這本子你有簽名」，如此對質畫面，讓製作筆錄的警調當場傻眼。

新竹地檢署表示，今天凌晨3時許訊問完畢，到案鄰長共222名，近8成都坦承有收受到1000至3000元不等的現金，訊後檢方認鄰長無羈押及強制處分的必要都已請回。

由於涉案人數高達300多人，堪稱近年來規模最大的賄選案。新竹地檢署動用近20位檢察官複訊，一天內警調就傳喚200多人，規模龐大，由於新竹縣各鄉鎮都傳出賄選狀況，檢方呼籲將持續針對賄選犯行加強偵辦，也請民眾踴躍檢舉賄選拿奬金，講清楚賄選的人、事、時、地、物，檢舉賄選免付費專線電話：0800-024-099。

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