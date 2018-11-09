台中今天空放晴 林佳龍：勿將空污政治化

台中市長林佳龍（左二）呼籲空污問題勿政治化。（記者張軒哲攝）

2018-11-09 13:08

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市連日空氣品質不佳，引起市民議論，台中市長林佳龍今日陪同彰化縣長魏明谷、苗栗縣頭份市長徐定禎欣賞花博葫蘆園區接受媒體訪問時指出，最近的紫爆，有一些是大氣擴散也有關係，從境外汙染移進來，有一些東北季風，來自東北的汙染源，市府也進行地域的治理，空污改善上，跟魏縣長、中部七縣市都做了是有改善。

林佳龍表示，從4月到現在，就只有最近這兩天紫爆，從上任時是87天，降到24天，今年到目前來講不到4天，會繼續維持好的成績，過去這半年來幾乎都沒有紫爆，這要特別感謝台化的停產，也因為這樣台中的空氣品質也大幅改善，除了台化停產，台中減排，減少生煤指數500萬噸，就是說5塑1台化這個減煤的效益，那現在如果空氣品質比較不好，會提早跟台電協調降載，像這幾天，台電總共10座機組，降載總共停載3座，減少3/10發電。

林佳龍提醒大家要注意到，為何夏天用電量比較多，空氣比較好，冬天用電量比較少時，空氣比較不好，而且現在台電也降載，甚至台中前30大工廠也降載，那表示廠商有自己評估，這個東北季風的時間去停載。希望不論政府人民或中央地方一起來改善空污，不要把空污問題政治化，變成選舉的一種惡意攻擊。

台中市長候選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，空污的確不能政治化，空污也不是選舉時才發生，而是中部人共同的感受。吳皇昇說，沒有人想跟林佳龍口水戰，只有大家對現實狀況和執政者表現很不滿，特別是經濟和空污問題，請林佳龍及執政黨應該反省檢討，好好正視人民的聲音和生活，若急著說別人依據事實現狀的批判是口水，恐怕犯了「偏聽、逃避」的毛病。

吳皇昇指出，林佳龍還好意思說成功減煤500萬噸？這個說法早被監察院糾舉是「打假球」，監察院日前發出新聞稿糾正林佳龍市府號稱減煤24%，事實上把機組歲修工程因素算入，實際上只減生煤1.1%，直指其「對空污改善，並無實益」，台大公衛教授詹長權也說「台中空品有改變但沒有改善」，代表政府漠視能源政策根本的問題，吳皇昇說，此外，賴清德要在中火新增兩部燃氣機組，卻不讓燃煤機組「退役」，看不見現任市長林佳龍有任何抵抗的態度，更是令人遺憾。