力挺東奧正名 姚文智：退卻將永遠沒機會

台北市長候選人姚文智今日出席「Say Yes To Taiwan 2020東奧正名胖卡環台挺台灣」首日啟動記者會，並為公投活動宣傳。（記者方賓照攝）

2018-11-09 12:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕推動2020東京奧運台灣正名公投，喜樂島聯盟出動的「胖鯨號」今早開到台北市政府廣場前，民進黨台北市長候選人姚文智現身力挺，姚文智表示，公投是台灣民主落實公民參與的實踐，這階段若選擇退卻，我們會卑微到連被打壓的機會都沒有；姚喊話，面對打壓若妥協，選擇退卻、躲藏，票都不敢投，這樣永遠都沒有機會，要把握現在最有利的國際情勢，全台灣人民勇敢站出來，讓東奧正名能公投成功。

姚文智今早出席「Say Yes To Taiwan 2020東奧正名胖卡環台挺台灣」首日啟動記者會，東奧背後推手之一的前奧運國手紀政、政論節目主持人彭文正皆到場，姚文智還以「同意」手板，象徵投下第一票同意該公投案，用行動表達支持。

姚文智致詞表示，東奧正名打拚這麼久，最後剩兩個禮拜時間，大家要繼續堅持下去，希望全台灣人民訴求能站出來，東奧正名能公投成功。參選市長這段時間，他面對挑戰非常艱鉅，但唯一支持著他是對這座城市的夢想，改造台北做為國家首都的發展方向，這也會是他明日辯論的主題，爭取選票的勝選方程式。

姚文智說，東奧正名面對許多難關，包括有太多人散佈我們在國際外交遇到什麼阻礙、國際奧委會會有什麼打壓、是不是妨礙選手權益，但他疾呼，在追逐夢想的道路上，若事先妥協，選擇退卻、選擇躲藏，連自己的聲音與心中那一塊夢想都不講出來，那永遠都沒機會。

紀政指出，國際奧委會獨立憲章第30條指出，國家奧會名稱必須反應國家領土範圍和傳統，我們的範圍是台澎金馬，因此她呼籲11月24日投票這天，年滿18歲青年朋友一定要去投票同意。

彭文正則說，今天正好是29年前柏林圍牆拆除的日子，讓東德人通往西德，1961年建造的柏林圍牆到1989年拆除，是29年，1989年到今年剛好也是29年時間，選擇拆除柏林圍牆、拆掉人類通往自由意志的障礙這一天，作為東奧環台誓師日子有特別意義，希望這個精神延續，拆掉阻止台灣人正名、獨立的所有障礙物，台灣人民要拿出信心，讓台灣成為一個正常國家。

活動結束後，姚文智受訪時補充表示，公投是台灣民主落實公民參與、草根民主的實踐，在內政，台灣代表隊以台灣名稱加入奧運，是台灣人民的心聲；在外交，國際上會遭受打壓，政府要更努力，但不要因為未來可能會受到打壓，這階段選擇退卻，這樣我們會卑微到連被打壓的機會都沒有，連在國際發聲機會沒有，因此也是他參加東奧正名的原因。