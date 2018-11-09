假籤詩戰火燒到台北醫學大學？基進黨搜出lP告網友

2018-11-09 12:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕假三鳳宮「挺瑜打邁」籤詩戰火延燒，廟方已報警追查假籤詩案，涉違反選罷法，不料，一名暱稱ducklittle（房產人生）的網友竟於PTT版po文隱射「基基（進）黨」所為，基進黨搜出嫌疑竟出自「台北醫學大學模擬敎育中心」，鳳山市議員候選人李雨蓁與律師，今天上午11點到雄檢按鈴控告，並要求校方追查說明。

李雨蓁指「韓粉」造假三鳳宮挺瑜籤詩，抹黑對手陳其邁，手法卑劣，三鳳宮廟方已報警處理，基進黨當日隨即找出造假的「甲申第五籤」原版籤詩，揭露韓國瑜假借神明騙票的無恥行徑。

不料，PTT版竟出現一名暱稱「ducklittle（房產人生）」的網友，故意釋放假消息「抓到了，三鳳宮的假籤詩會是誰做的！」企圖進行二次抹黑，抹黑對象轉向專挖弊的基進黨，李雨蓁指控這位網友質疑，網路轉傳圖片通常解析度都很低，怎麼可能在影片中，讓基基（進）黨輸出放大還沒有鋸齒邊，也沒模糊，還說檢調應查扣基基黨所有候選人電腦。

這段留言引發基進黨反彈，經網路IP搜索，可能的嫌疑IP網址顯示：49.217.34.2。經由whois IP查詢系統初步顯示，此一IP網址登記地址位在「台北市基隆路二段172之1號8F」，屬於「台北醫學大學醫學模擬教育中心」，除請檢方偵辦幕後敎唆者，也呼籲校方自清、說明。

李雨蓁痛心表示，韓國瑜此次的選舉方式，利用造假、假新聞、假相挺造勢、假民調等等，是台灣選舉史上最惡質的方式，呼籲民主的辯論和競爭，必須建立在事實的基礎之上，形成各自的政策主張進行辯論並向選民做出說服，切勿利用民主漏洞敗壞民主的行徑，不然終究會被市民所唾棄。