小野自信柯穩贏 柯P反駁：沒經驗的人

2018-11-09 12:18

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚舉辦第二場「行動競選總部PA PA GO」造勢，柯競選總幹事小野自信表示「網路聲量衝第一」、「他助選過的人都會當選」。但柯文哲今上午反駁稱， 這就是沒有經驗的人在講的話，因為網路的東西很難講，常常是加5分扣6分。

小野公開力挺國民黨高雄市長候選人陳其邁後，屢遭各界攻擊，一度落淚後，昨晚自嘲「我一哭後，網路聲量就變第一名」、「我不能出手，一出手就很可怕」，但該段發言卻持續引發網友謾罵。

柯文哲上午則重申，小野是文化人，30年來都在文化界，其實是好人，不是選舉咖、政治咖，所以讓小野掛選舉總幹事，他一直覺得不太好意思，因為選舉打到最後常常太激烈了。

就小野自信稱「一站出來柯文哲就穩贏」一說。柯文哲回應，這就是沒有經驗的人在講的話，這種網路的東西常常是加5分扣6分不一定，這很難講。至於被小野幫忙是加分還是扣分？柯僅回應，小野是個很單純的人。

媒體追問，柯文哲民調被藍營追上，是否跟小野挺陳其邁效應失控有關？柯文哲表示，「他的個性就是比較沒有硬梆梆、一定要怎樣敵我分明，他很不喜歡那樣，人活在世界上已經這麼辛苦了，大家就輕鬆一點，老實講，小野拍完（支持陳其邁）片才跟他講，他聽完就說，都拍完就算了，另外一點，他們（指小野、柯一正等人）以前舉辦的300個鄉鎮巡迴演出，他們都是朋友嘛，所以朋友互相拜託、互相要求，唉，就算了。」

就丁守中批評，小野、柯一正等人的複雜關係如同政治亂倫。柯文哲也說，這場選舉到現在為止，他有一個信念，就是講人家壞話，自己不會變好，所以還是要慢慢比較文明，不要罵來罵去。

至於昨晚「PA PA GO」前半段活動人潮相當冷清，之後如何讓柯粉站出來？柯文哲無奈反問，「我也在想阿，妳有沒有什麼好的建議？」

柯文哲指出，他發現40歲以下的人很少看報紙，可是那些60歲以上還是每天看電視，很少每天在上網， 網路動員有他一部分的能量，但畢竟是部份而已，「PA PA GO」的概念就是比較社區、小眾型，不是大型的造勢活動，因為大型造勢活動還是太花錢，他現在沒有錢去搞。

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