姚文智控停收政治獻金「說謊」 柯文哲：要問姚立明

2018-11-09 12:06

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨指控，台北市長柯文哲2014年選前宣布停止收受政治獻金後，監察院資料仍顯示流入930萬元入帳，再次痛批柯文哲說謊。對此，柯文哲今天表示，細節他並不曉得，恐怕還是要前競選總幹事姚立明出來解釋清楚。

面對2014年的政治獻金、選舉帳戶又被質疑。柯文哲上午出席大安區的安東藝術長廊揭幕儀式前受訪表示，他剛在路上就在想說，是不是叫姚立明出來解釋清楚好了，細節他不曉得，但他猜應該是當初關帳以後，還是有銀行轉帳陸陸續續進來，只是細節他就不知道了。