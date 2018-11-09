選戰倒數計時 基隆競選旗幟滿街飄

2018-11-09 11:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕選戰倒數計時，基隆市環保局5個月前曾預告要修法，公有地上不論何時，一律不得再設置布條、旗幟等競選廣告，私有地的選舉廣告也要申請核准，但未趕在此次選舉前修法通過，各種競選旗幟和廣告物出籠，民眾檢舉亂象紛陳。環保局表示，仍會依據現行的「基隆市公職人員選舉競選廣告物管理辦法」規定執法，有影響公共、交通安全者，會勸導候選人改善，否則就強制「拆卸保管」。

「基隆市公職人員選舉競選廣告物管理辦法」規定，在投票日前三十天，候選人或政黨的競選廣告物才能張掛、豎立，而行道樹、交通號誌桿、路口處（十公尺內）、橋梁，是不可張掛、懸掛看板、告示、海報、旗幟、布條等競選廣告物，違規可開罰一千二百元至六千元。

環保局今年6月曾預告，將在7月的市務會議修改競選廣告管理辦法，最重大的變革是，原本許可「在投票日前三十日內」才能懸掛、豎立競選廣告物，修法後，「在公有地上不論何時」，一律禁止懸掛布條、旗幟或看板；至於在私有地上設置選舉廣告物，必須事先申請並獲核准才可。

環保局說，取消投票日前三十天可以懸掛的原規定，是依據基隆市議會臨時會的臨時動議決議，議會的決議如下：「在投票日前三十天內，不得懸掛布條、旗幟，還給本市乾淨、環保、安全的市容景觀。」

但近來仍有為數不少的選舉廣告看板、競選旗幟亂掛，最近田寮河兩岸、中山一、二路等地都掛滿了各候選人的競選旗幟，違規的情況不少，王姓市民說，看到很多旗幟都是用膠帶綁上，事後很難清理乾淨，看了很心疼，「有必要為了一次選舉，這樣破壞環境嗎？」

環保局長賴煥紘表示，原本的確要修法，後來市府法規會審議後，認為訂定自治條例較妥適，但趕不及在最後一個會期審查通過，明年會再提大會審議，通過後可適用2020年的總統立委選舉。

賴煥紘強調，行道樹、交通號誌桿、路口處（十公尺內）、橋梁這四處地點，絕對禁止懸掛，即報即拆，避免影響公共安全，也呼籲候選人設置旗幟、看板時，盡量不要使用膠帶，以免選後難以清除，更加重清潔隊員負擔。