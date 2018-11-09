從屏東「北漂」... 蘇貞昌：將守護每個到新北的孩子

蘇貞昌新影片談北漂青年的發展及心聲，他希望未來的新北讓遠地的父母減少牽掛，讓出外發展的年輕人實現夢想。（記者何玉華攝）

2018-11-09 11:49

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天再發表「還好，有蘇貞昌」系列影片，強調會守護每個到新北的孩子，讓遠地的父母減少牽掛，內容觸動蘇貞昌心中最柔軟的一塊，讓他談及一度哽咽，也讓現場觀看的媒體落淚。

影片訪談多位孩子北上發展的父母，簡單的言談中盡顯對子女的不捨跟期望，拿著手機聽著子女傳來的聲音，捨不得掛斷...，蘇貞昌在最後說，「不管你從哪裡來，新北是我們共同的未來」。

蘇貞昌說，他自己就是從屏東北上讀書，只有出外人才知道那過程辛苦、心情，也體會爸爸媽媽，但爸媽不是要把孩子叫回來，而是希望他們在那裡更精彩。他說，全世界人口的移動都很正常，都是往大都市集中，越大的城市磁吸越多的人口，越進步的城市、越有特色的城市，越有吸引力

蘇貞昌說，每個孩子會追夢，會被有特色、有競爭力的城市磁吸，爸媽心中永遠放不下牽掛，但孩子在異鄉成功後，爸媽更是高興；因此，新北市長責任重大，不只要減少遠地父母的牽掛，還要讓來新北的孩子、年輕人、下一代看到希望，實現夢想。

蘇貞昌表示，從影片中看到爸媽對孩子的牽掛，他真的覺得新北這幾年是慢了，他當年打下的基礎，原是期望這13年來能超越更快，但因為看不下去，所以2.0的蘇貞昌要回來打拚新北2.0，要比過去更新更好，讓這裡的人不論是在地、還是外來的，都可以在新北市找到更好的未來。

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