備戰明天辯論 姚文智批柯文哲「就是一個liar」

2018-11-09 11:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕選舉進入倒數決戰時刻，民進黨台北市長候選人姚文智緊盯對手柯文哲的施政成績，昨日大動作備妥厚厚資料，召開記者會揭露柯在2014年政治獻金的謊言，姚文智今日受訪時卻向在場媒體大吐口水，抱怨「為什麼你們都不報？這個選舉怎麼打呢？」還虧媒體表示，碰到言之有物的證據時，拜託花一點時間共同來討論。

姚文智今早出席東奧正名胖卡環台啟動記者會。媒體關心明日電視辯論的準備，姚文智表示，當然全力以赴，主要對現任市長政績的檢驗，同時看各候選人對城市未來夢想的描繪，是他的辯論主軸。

姚文智批評，柯文哲不管在市政或操守、人格就是一個liar，「liar、liar、liar」，姚話鋒一轉抱怨，表示他昨天舉行記者會，在場很多媒體都不報導，「這樣情況下這個選舉怎麼打呢？」他昨天用非常明確的公開資料舉出柯在2014年停止募款根本是騙局，「為什麼你們不報，我看到很多人只報口水」，他舉出柯的市政liar、還債liar、政治獻金的liar，結果都不報，他只好在辯論時講。

最後姚文智語重心長呼籲媒體，表示做為媒體可以考慮一下，碰到真正言之有物的證據時後，拜託花一點時間能夠一起共同來討論。言談間可見姚文智不滿媒體的報導。

另柯文哲競選總幹事小野三度爆哭風波持續延燒，對此姚文智表示，小野作為文化人替高雄講公道話，他很感謝，但小野是柯文哲的競選總幹事，柯4年來文化施政毫無建樹，包括文化資產保存、文化事務推動及文化認同事件等，都沒辦法讓人公平檢驗也不敢面對，小野擔任總幹事是政治角色，就要接受各種不同的政治苦果。

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