境外電商購物多半來自中國 綠委批：危及國安

2018-11-09 11:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕看準國人熱愛網路購物，雙十一成為各零售業者積極搶攻的龐大網購市場。民進黨立委陳瑩調閱財政部關務署資料後卻發現，2017年台灣進口的包裹報關件數約有近3800萬件，若以3000元免稅的額度計算，光是去年就有1100多億零售商品流入台灣，且多半來自中國。陳瑩批評，境外電商等中國商品業者，透過網路直接向消費者銷售產品，利用低價免稅方式將產品大量輸入台灣，對台灣零售業與相關產業恐造成衝擊。

陳瑩並說，由於阿里巴巴集團旗下的淘寶網是目前中國市佔率最大的電子商務平台，不過阿里巴巴在董事局主席馬雲宣布退休後，即由官方主導，今年9月並在台設點、官方開始對境內跨境電子商務業者發放利多，她擔憂中國是「有計畫性的傾銷策略」，透過電子商務管道影響台灣產業與市場；陳瑩批評，中國電商的崛起，對台灣已不是單純的貿易問題，而是國安問題。

根據陳瑩辦公室統計財政部資料，台灣自境外輸入的包裹報關件數在2014年有1740萬件，2017年報關件數成長一倍至3794萬件，且有3184萬件、將近8成比例來自中國。在這些包裹中，遭檢出違規包裹的件數光是去年就有將近2000件，僅有1件來自越南，「等於99％以上違法包裹都來自中國」。

陳瑩表示，中國電商業者透過網路向台灣民眾傾銷產品，將低價免稅商品大量輸入台灣，不僅衝擊國內批發零售與相關產業，恐怕也有安全上的疑慮。陳瑩表示，目前境外商品進入台灣的管制相當寬鬆、通關便利快速，呼籲政府應立即著手研議境外購物的電子商務平台，以「實名制」方式登記，才能有效管理所有境外商品入關，確保台灣消費者與業者的權益。