王育敏代丁守中承諾 民間版社福白皮書4點全推動

2018-11-09 10:59

［記者簡惠茹／台北報導］立委王育敏今天上午代替國民黨台北市長候選人出席台北市社會福利聯盟舉行的社會福利政策白皮書發表會，王育敏代丁守中承諾，白皮書中4大點都會全力推動。

王育敏表示，丁守中因為喉嚨不舒服去看醫生，所以沒辦法出席，對於北社盟提出的4大點都是非常合理訴求，而且周延思考，丁守中當選市長，這4點都會全力推動，讓台北市社會福利推動更有進展。

王育敏指出，丁守中未來擔任市長，這本民間福利白皮書內容都會尊重大家提出的專業意見，會有具體回應，願意針對現在台北市政府做得不構做得不好的地方積極改善，跟現場社會福利團體一起合作，平等夥伴關係是最重要的原則，互相合作，太北市社會福利院竟可以更好，成為其他縣市的標竿，真正的首都。

王育敏說，她今天獲得百分之百授權，代表丁守中出席，關於第一點，如何活化台北閒置空間，丁守中提出大都更計畫創造新的場地，社會福利空間就能出來了，以提高容積獎勵的方式，多出的空間就能讓社會福利團體在裡面設置課後輔導中心、辦公室，甚至是身心障礙者需要的庇護工場。

針對第二點，王育敏表示，社福團體存在是台北市進步的動能，丁守中當選市長後，未來會在社福領域跟各團體維持好的夥伴關係，台北市社會福利推動如果少了重要團體，功力和效率會減半，委外服務契約中，不應該是上對下，而是用合作態度，把弱勢民眾需要的服務，更有效率輸送出來，將來丁守中成為台北市長後，會秉持這樣的態度和平等關係跟社福團體互動。

第三點，社會安全網布建部分，王育敏指出，台北市政府必須公布布建的期程如何，不能開空頭支票，中央希望大量補助社工人力，台北市要補足多少人力？要有具體的期程，安全網布置期程和人力配置，涉及未來台北市社會福利動能，有必要做進一步交代，丁守中當選後，首要要務就是回應大家如何補足和期程安排。

最後，王育敏代丁守中承諾，丁守中當選市長後會讓無障礙環境推動工作小組層級升高，由市長或副市長帶領，把台北市打造成更友善無障礙空間，國際人士來台灣都能豎起大拇指的首都城市。