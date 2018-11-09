高思博要助大創受害者求償 黃偉哲團隊反擊會再提告

2018-11-09 12:05

〔記者施曉光、黃欣柏、邱灝唐／台北報導〕國民黨台南市長候選人高思博今天上午在立法院國民黨團召開「黃偉哲辦公室出賣國人健康，暗助大創輸台2千噸核食？」除了提出他所謂的大創案新資料與證據，並宣布他將公開召募受害者組成求償團，一起向經濟部、國貿局以及相關公務人員如經濟部長、國貿局長與黃偉哲等人求償，如果他當選市長，未來台南市消保官也必定會追究此事，並向相關人士求償。

對於國民黨緊咬大創案，黃偉哲陣營日前回應，已於今年3月控告葉啟中加重誹謗，國民黨及高思博卻仍不斷引用葉的說法，根本是企圖影響選情。今日，黃陣營也反嗆，高思博一再抹黑的負面選舉手法，只要來一次就會告一次。

高思博今天上午在同黨立委曾銘宗等人陪同下召開記者會，提出一份「大創核食大事記」，指出大創在104年3月遭查獲非法進口核災區食品，被經濟部處分自11月5日起禁止輸入貨品6個月，之後大創公司向曾碧珠、黃偉哲求助，協調相關單位准依貿易法第31條規定，申請專案輸入貨品，黃辦在11月9日召集國貿局等相關單位進行協調，做成違背貿易法第31條應進行實質審查的規定，改以書面形式審查，11月13日黃偉哲再以國會辦公室名義，發函關務署，附知國貿局、食藥署等單位，之後食藥署都僅憑申報單上的形式記載資料給予核備放行。

高思博陣營指出，大創公司竟有694張許可證，是屬於遭受裁罰禁止進口貨品6個月期間內的非法輸入，總共有319個貨櫃、2067公噸。

高思博表示，他已取得大創公司的進口核食品項清單，包括炸天婦羅粉、奶油球糖、咖哩塊、胡椒鹽等34個品項，讓國人吃下了2千公噸，黃偉哲的行為違反社會倫理，為了謀利危害國人，這樣的候選人只有退選一途。

他還說，黃偉哲宣稱「無罪推定」，完全沒有道理，雖然判決確定之前，被告當然無罪，但他要問黃偉哲，「你清白嗎？」基於現有證據來說，「黃偉哲，你清白嗎？」更別說還涉及收賄重罪，這樣的人不適合入主台南市政府。

針對媒體詢問選情，高思博說，隨選情加溫，他與黃偉哲的民調差距已經縮小，希望最後能達到黃金交叉，他認為，目前兩股力量對自己選情有利，一個是正面的推力，也就是在高雄市燒起南台灣對於拚經濟的渴望，另一個力量就是大創案對於黃偉哲的衝擊，因為黃偉哲始終無法說清楚講明白自己在進口核食的角色，以及雙方金錢往來關係，質疑黃心中只有「拿錢、喬事」，罔顧國人健康，應該退選。