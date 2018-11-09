「想最後一次看台灣朋友...」 罹癌挺台學者家博將獲授勳

長期挺台灣的澳洲退休學者家博，近日抵台將發表公開演講，不過他因罹患癌症，正與死神搏鬥，蔡英文總統將授勳表彰他對台灣的貢獻，目前正在安排授勳時間。（資料照）

2018-11-09 10:20

〔記者李欣芳／台北報導〕長期挺台灣，主張「台灣從不屬於中國」的澳洲退休學者家博，近日抵台將發表公開演講，不過，家博因罹患癌症，正與死神搏鬥，陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸今天接受本報訪問表示，家博認為這很可能是他人生最後一次來看台灣的朋友，蔡英文總統將授勳給家博，表彰他對台灣的貢獻，目前正在安排授勳時間。

為表達台灣民眾給家博最溫暖的歡迎，陳文成博士紀念基金會由楊黃美幸與彭明敏文教基金會董事長張慶惠聯名發出邀請，11月13日下午3時將在台北市南京東路2段的台灣國際會館舉辦「歡迎家博感恩演講茶會」。

澳洲著名退休學者家博，是澳洲墨爾本市Monash大學的亞洲語言及研究中心退休資深教授。他曾先後在美國哥倫比亞大學獲得學士、碩士及博士學位。

早在台灣戒嚴時期，家博就在1965年以研究生身分到台大研究中國歷史，1971到73年間，再到台灣研究台灣地方政治作為他博士論文的參考資料。其後在1976到1980年間，他每年都會回台灣做研究及田野訪問。

家博從黨外時期就與反對運動關係密切，並與前民進黨主席林義雄相當熟稔，當年林宅血案發生時，家博第一時間到醫院探視林義雄受重傷的女兒林奐均，不過「大鬍子」家博卻一度被執政當局誣指為林宅血案的嫌疑犯。

楊黃美幸表示，家博長期關心、研究台灣的民主發展與歷史，對台灣有貢獻，外交部原安排授勳給他，但後來經了解，蔡總統有意親自授勳，時間還在安排中。

楊黃美幸指出，家博堅持台灣自古就不是中國的一部分，不僅如此，幾年來，家博設立了一個「Taiwan Discussion Group」，有200多位關心台灣的外國學者專家，每天透過電子郵件熱烈討論台灣議題，家博都即時提供台灣的民主發展及國際困境給外國友人參考。

楊黃美幸說，家博1年多前得到胰臟癌，他的生命被醫生診斷再化療也沒用，也許只剩下不久，他想最後一次來看台灣的朋友，家博13日的感恩演講茶會，目前各界反應熱烈，可能對家博的研究，台灣從來不是中國的一部分，感到非常的高興及欽佩。