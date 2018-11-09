好大的官威！藍議員不滿座位安排 拍桌飆罵公務員

舒翠玲拍桌。（圖擷取自臉書粉絲專頁「我是中壢人」影片）

2018-11-09 09:30

［記者許倬勛／桃園報導］年底選戰僅剩15天，昨深夜臉書粉絲專頁「我是中壢人」曝光一段影片，國民黨桃園市議員舒翠玲疑不滿會議座位順序，對基層公務人員大動肝火、甚至拍桌飆罵，頻問對方「我做幾屆？」公務員全程雙手背後「罰站」，宛如老師訓斥小學生，過程全被錄下，影片一出引起網友熱議。

今年4月中旬，平鎮區公所日前召開貿易、中正、忠貞、龍興四里聯合里民活動中心內部裝潢工程設計説明會議，邀集當地議員討論相關事宜，舒翠玲最早到場，見座位安排有意見，找來負責人員詢問質疑，言詞犀利、口氣兇悍，氣氛瞬間凝結。

影片中，舒翠玲找來負責人站在她面前「備詢」，頻問對方以何依據安排座位，「誰叫你排的！誰叫你照這樣順序排的？」該員低聲回應「按屆次」，孰料此話更是引起舒強烈不滿，她拍桌起身痛斥對方硬凹，「按屆次？我做幾屆，莊玉輝（無黨籍議員）做幾屆？」直到另幾名公務員出面緩頰、承認錯誤道歉，重新安排座位才平息舒翠玲怒火。

舒翠玲：覺得不受尊重遭針對 會反省檢討

舒翠玲澄清此事是有前因後果，公所召開多次會議都未通知她，直到設計完成、招標簽約完畢後才被告知參與，發覺細部規劃有許多問題，且當天位置被調動數次，綠營議員被安排在前方，藍營議員卻在角落，詢問安排邏輯公所又無法解釋，令人覺得不受尊重、明顯遭針對。舒坦承不該用負面情緒處理，會深自反省檢討。

影片曝光短短8小時，逾4萬名網友觀看、300多人在影片下回應，有網友表示「好大的官威」、「太霸道了吧！何必刁難基層」，也有網友認為選情恐受到負面影響，酸溜溜回覆「年底還有位置坐嗎？」也有支持者則認為，舒長期耕耘平鎮，不論是問政或關心地方有目共睹，僅用一段影片評論太過武斷。

舒翠玲是4屆議員，問政犀利、火力強大，屢屢為民眾請願，且積極經營婦女團體，實力雄厚，被視為藍營「戰將」。

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