馬高調談「不排斥統一」 國民黨6都候選人急閃

2018-11-09 06:37

〔記者簡惠茹、賴筱桐、許倬勛、陳建志、蔡文居、葛祐豪／綜合報導〕馬英九在總統任內主張「不統、不獨、不武」，前天他卻將「不統」變成「不排斥統一」，語意正好相反，因而招來議論和批判；國民黨六名直轄市長候選人，昨被問到對馬英九「新三不 」的看法，幾乎全部閃躲，似乎唯恐傷到選情。

韓國瑜：高雄最排斥的就是統獨

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨天回應時強調，「這個時間點談統獨問題，是最不需要的」，南台灣尤其高雄市，最不需要的、最排斥的就是統獨問題，高雄最需要什麼？要生活、要賺錢、要繁榮、要養育下一代。

國民黨新北市長候選人侯友宜則說，他是參選直轄市市長，不是選總統，意識形態的東西放在兩邊，好好為市民做事卡重要。

侯友宜：意識形態的東西放兩邊

國民黨桃園市長候選人陳學聖語帶保留，表示他還不太瞭解馬此說法的來龍去脈，在未深究前他不敢貿然評論。

國民黨台中市長候選人盧秀燕不願回答，直接表示不評論此事。

國民黨台南市長候選人高思博表示，政治性議題不是地方選舉的主軸，地方選舉主軸是拚經濟，一切以拚經濟為主；至於馬的「新三不」想法，須經過大家討論；只要是能把南台灣經濟拚上來的，他都贊成。

丁守中：若無自由、民主…免談

國民黨台北市長候選人丁守中則回應，若要走向統一，須有前提，就是在「自由、民主、均富、法治」之下，若無這個條件，一切免談。

馬英九基金會前天舉辦「馬習會」三週年研討會，馬英九在會中重申「九二共識」，並將「不統、不獨、不武」的主張，變成「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則，聲稱如此維持兩岸和平發展現狀，對台灣是最佳選擇；但外界認為馬是更進一步向「統一」傾斜。