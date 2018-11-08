反嗆丁守中別牽扯 小野：我每個朋友都比他偉大

2018-11-08 22:14

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今晚於士林夜市旁停車場舉辦造勢記者會，競選總幹事小野面對國民黨台北市長候選人丁守中連日緊咬他是「綠營文化門神」 ，小野雖多次重申「我不再回應他」，仍忍不住嗆聲，「我一個人出來幫柯文哲當總幹事，不要牽扯朋友，我每個朋友站出來都比他（指丁）偉大。」

小野致詞時指出，雖然他過去從沒做過競選總幹事，但他從20、30年前幫忙站台的人，通常都一定當選，「我不好意思跟柯文哲講說，我站出來你就贏了。」對於表態支持民進黨高雄市長候選人陳其邁後，遭到丁守中攻擊而一度難過落淚，小野也自嘲，「我昨天一哭後，網路聲量就變第一名，告訴各位，我不能出手，一出手就很可怕。柯文哲都不知道我有這個能力。」

小野表示，他從沒拿過政府的錢，對方卻一直說他拿民進黨的錢，後來還開始罵他的好朋友吳念真、柯一正，他才會憤怒，因為他一個人出來幫柯文哲當總幹事，不要牽扯朋友，「我每個朋友站出來都比他（指丁）偉大， 為何罵我朋友，所以我昨天好難過，今天開始罵我兒子了，我不回應了。」

小野強調，「選後，可以告訴你我多無私，都沒涉入什麼東西，沒拿過一毛錢或回扣紅包，沒吃過別人的飯，我可以告訴各位，這樣的人才可以搞革命，享受榮華富貴的人不能搞革命 像我這種人才能搞革命 。」

小野也透露，有天柯文哲跟他講心裡話，稱「我去中國教葉克膜是救人，從頭到尾沒賺一毛錢，那些人去中國賺很多的人反過來汙衊我，我會不會很肚爛 ，但我不能罵人」。小野接著抱怨，「我想說有一天關起門來罵髒話，因為我們一直被羞辱，我們也是人耶！」