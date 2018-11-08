葉芳棟下戰帖 邀楊文科、鄭朝方、徐欣瑩公開辯論

無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟日前向國民黨楊文科、民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩下戰帖，邀請他們跟他一起，在他後方的縣府大禮堂，公開辯論各自想要打造的新竹縣「模樣」，但始終無人給予正式回應。（記者黃美珠攝）

2018-11-08 20:36

〔記者黃美珠／竹縣報導〕無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟知名度漸開，近日積極替自己爭取「主場」優勢，日前親下戰帖給國民黨楊文科、民進黨鄭朝方及民國黨徐欣瑩3個對手，邀請4人一起在縣府大禮堂，公開就未來各自想要如何建設新竹縣展開辯論。受邀的3人迄今沒有正式回應，僅楊文科透過幕僚私訊，誇讚葉芳棟戰帖上的毛筆字很美。

不過，記者訪問受邀者意願時，楊文科直言，他現在每天早晚都忙著掃街，行程真的很滿，但若是時間許可，他很樂意赴會。

鄭朝方說，他也覺得公辦政見會已經流於形式，只是只見葉芳棟的戰帖，卻不見葉芳棟想辦的辯論會形式、如何進行等細節，他需要更多明確資訊才能評估。

徐欣瑩說，原則上她會維持既定的選戰節奏，是否赴會，須交由競選團隊評估。

葉芳棟說，他希望選舉不要只是口水，新竹縣的未來應是全縣鄉親的未來，而不是一個候選人的未來，所以他要邀另外3個縣長候選人，透過公開辯論，把他們各自所要建設的新竹縣政願景，對鄉親說個清楚。

在他的計畫中，只要選擇一個晚上花2、3個小時時間，利用縣府大禮堂舉辦就可以，除了參選理念，他要請各陣營講清楚，如果順利當選到底要怎麼「建設」、「打造」新竹縣。

葉芳棟日前依選舉號次順序，親自到楊文科、鄭朝方及徐欣瑩競選總部下戰帖，但是迄今沒有任何一方回應願接受挑戰。

葉芳棟陣營質疑，3個對手都曾公開說，「只要有機會就要公開辯論」，現在機會來了，為什麼不敢呢？如果是害怕多說多錯，以後如何承擔新竹縣的未來？畢竟做錯了不可怕，是不敢承認錯誤、怕錯不敢做，這才是新竹縣未來的不幸。

葉芳棟陣營強調，就算這場辯論會最後可能沒有機會舉辦，未來在網路、在公辦政見會等場合，葉芳棟都會不斷向這3名對手提問，也呼籲全縣鄉親一起來問，讓所有的新竹縣長候選人都願給問。

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