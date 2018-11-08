葉芳棟下戰帖 邀楊文科、鄭朝方、徐欣瑩公開辯論

無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟日前向國民黨楊文科、民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩下戰帖，邀請他們跟他一起，在他後方的縣府大禮堂，公開辯論各自想要打造的新竹縣「模樣」，但始終無人給予正式回應。（記者黃美珠攝）

2018-11-08 20:36

〔記者黃美珠／竹縣報導〕無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟知名度漸開，近日積極替自己爭取「主場」優勢，日前親下戰帖給國民黨楊文科、民進黨鄭朝方及民國黨徐欣瑩3個對手，邀請4人一起在縣府大禮堂，公開就未來各自想要如何建設新竹縣展開辯論。受邀的3人迄今沒有正式回應，僅楊文科透過幕僚私訊，誇讚葉芳棟戰帖上的毛筆字很美。

不過，記者訪問受邀者意願時，楊文科直言，他現在每天早晚都忙著掃街，行程真的很滿，但若是時間許可，他很樂意赴會。

鄭朝方說，他也覺得公辦政見會已經流於形式，只是只見葉芳棟的戰帖，卻不見葉芳棟想辦的辯論會形式、如何進行等細節，他需要更多明確資訊才能評估。

徐欣瑩說，原則上她會維持既定的選戰節奏，是否赴會，須交由競選團隊評估。

葉芳棟說，他希望選舉不要只是口水，新竹縣的未來應是全縣鄉親的未來，而不是一個候選人的未來，所以他要邀另外3個縣長候選人，透過公開辯論，把他們各自所要建設的新竹縣政願景，對鄉親說個清楚。

在他的計畫中，只要選擇一個晚上花2、3個小時時間，利用縣府大禮堂舉辦就可以，除了參選理念，他要請各陣營講清楚，如果順利當選到底要怎麼「建設」、「打造」新竹縣。

葉芳棟日前依選舉號次順序，親自到楊文科、鄭朝方及徐欣瑩競選總部下戰帖，但是迄今沒有任何一方回應願接受挑戰。

葉芳棟陣營質疑，3個對手都曾公開說，「只要有機會就要公開辯論」，現在機會來了，為什麼不敢呢？如果是害怕多說多錯，以後如何承擔新竹縣的未來？畢竟做錯了不可怕，是不敢承認錯誤、怕錯不敢做，這才是新竹縣未來的不幸。

葉芳棟陣營強調，就算這場辯論會最後可能沒有機會舉辦，未來在網路、在公辦政見會等場合，葉芳棟都會不斷向這3名對手提問，也呼籲全縣鄉親一起來問，讓所有的新竹縣長候選人都願給問。

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  • 無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟日前親自到國民黨縣長候選人楊文科陣營下戰帖。（葉芳棟陣營提供）

    無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟日前親自到國民黨縣長候選人楊文科陣營下戰帖。（葉芳棟陣營提供）

  • 無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟日前帶著邀請公開辯論的戰帖，到民進黨對手鄭朝方總部「邀戰」。（葉芳棟陣營提供）

    無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟日前帶著邀請公開辯論的戰帖，到民進黨對手鄭朝方總部「邀戰」。（葉芳棟陣營提供）

  • 無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟（右）日前親自把邀請公開辯論的戰帖送交到民國黨縣長候選人徐欣瑩的父親徐鏡蘭（左）之手。（葉芳棟陣營提供）

    無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟（右）日前親自把邀請公開辯論的戰帖送交到民國黨縣長候選人徐欣瑩的父親徐鏡蘭（左）之手。（葉芳棟陣營提供）