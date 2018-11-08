陳慶男妹婿涉詐領千萬補助 黃國昌懷疑「早就落跑」

2018-11-08 20:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量力委黃國昌今天在立法院經濟委員會指出，慶富弊案主角陳慶男的妹婿、見發科技負責人黃枝樹從國庫搬走上億元，詐領好幾千萬元政府補助，接下來如何具體求償？對此，經濟部次長曾文生說，會請工業局去把問題釐清。

黃國昌說，他已經不是第一次質詢這個案子，黃枝樹用「見發科技」發展電動車，另一方面，又用「易速達」為名賣車，向各縣市政府、經濟部詐領好幾千萬補助，2018年已經發現，不管是車子或是能源設施站都出現問題，政府補助電動機車的美意，被不肖商人詐領。

黃國昌質疑，當初主管機關在驗收、給付補助款、事後查核時，是否有行政疏失？甚至有包庇的狀況？接下來又該如何具體求償？「你們目前提供資料，完全看不到我問的問題！」

曾文生說，會請工業局去把問題釐清。

黃國昌不滿地說，這案子已經問好幾次了，到今天都還沒說明，經濟部回給他的公文，讓他感覺是否在包庇？因為花蓮這些能源設施站在9月5日查核時，不是移到他處，就是已經成為破銅爛鐵，「你們回的公文根本沒講到這些事！部長說他會徹查到底，我看到內容就是掩蓋、包庇！」要求一週內向他說明。

曾文生坦言，回覆給立委的資料不夠完善，有些地方確實沒裝置、查驗有問題，會在一週內回覆。

黃國昌會後受訪時說，黃枝樹就是慶富老董陳慶男的妹婿，當初慶富案帶著陳慶男找前行政院秘書長簡太郎的人就是黃枝樹，2015年8月到9月那段時間剛好發生黃枝樹帶著陳慶男見簡太郎。

黃國昌強調，黃枝樹的政商關係很好、藍綠通吃，詐領補助不只是經濟部、環保署、還有高雄市政府。他上次揭露相關案件時，本來以為對方一定會嗆告，結果對方卻無聲無息，他懷疑黃枝樹早就已經落跑了。

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