只准第三方提問 蘇貞昌：侯友宜給的是呼攏市民的辯論

民進黨新北市長候選人蘇貞昌。（記者李雅雯攝）

2018-11-08 18:50

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚上6點出席新北市電器商業同業公會代表大會，對於新北市長候選人公辦辯論會協商結果，蘇貞昌認為，競爭對手、國民黨新北市長候選人侯友宜多項辯論會提議辦法都不同意，給的是一場「呼攏市民的辯論」。

新北市長候選人公辦辯論會今天下午進行協商，協商結果將循一般辦法由公正人士提問，沒有候選人交叉詰問。蘇貞昌今晚表示，團隊提出很多進步、開放，且更便利市民的方法，都沒有被對方接受，例如提議進行交叉詰問，問題當面問清楚、候選人也有機會答辯，未被接受；建議由媒體主辦，讓全國民眾可以看見，對方拒絕；建議時間在晚上讓市民方便收看，也被拒絕；建議可以有更多的場次，都被對方拒絕。

蘇貞昌認為，這個不是真的要辯論，也不是真的敢面對問題，更不能滿足市民期望看到的辯論，「這只是一個呼攏市民說有辯論，其實這不像是辯論」。

「不是一天到晚要我講清楚嗎？怎麼不讓我們來問？你就當面來問我啊。」蘇貞昌說，各界對侯友宜有很多質疑，侯友宜對公辦辯論會的態度是心虛、傲慢，侯友宜說只有禮拜一有時間，其他統統沒有時間，做為候選人，辯論是侯選人最重要的事，為什麼不願意面對呢？「你容許這麼傲慢的人來當新北市長嗎？你放心把新北市政交給這麼樣不願意被檢驗的候選人嗎？」

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