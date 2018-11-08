又老又窮？高市府：不怪20年前未住高雄的南漂候選人

韓國瑜狠批高雄老窮，市府不怪20年前未住高雄的南漂候選人，高雄市府把20年前、後的對照製成影片，讓市民感受國、民兩黨執政的反差與不同。（記者黃良傑翻攝）

2018-11-08 19:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜一句「高雄市又老又窮」惹議，否定了民進黨改變高雄的努力與成果，卻未提及20年前國民黨重北輕南，忽略高雄整體發展的過去，擁有35萬粉絲的「高雄款」粉絲團今公布一支「高雄的 Before & After Part 2」影片，立即獲得粉絲共鳴，有網友認為不認同高雄價値比「斬稻尾」還惡毒，紛紛留言為美麗高雄見證。

影片把20年前後的高雄市對比，並以黑白、彩色反差對照，凸顯高市的美麗與進步，尤其是高雄人害怕的「夜總會」覆鼎金，整理規劃不見髒亂，網友同感，表示「去覆頂金嚇到，以前的墳墓都不見了，變美了」、「傲骨高雄人站出來」。

影片把國民黨執政時期，阻礙仁武交通長達30年的「後港巷」，終於在民進黨執政的高雄市府團力，打通連結左營市區，帶動仁武的經濟與便利，還有打造15座滯洪池，減綒改善過去一下雨就淹水的窘況；過去國民黨執政時期，海岸到處都是養殖管線，市府團隊經10多年的努力，還海岸線美麗的視野。

許多人留言「高雄很美，哪裡又老又窮？」高雄市府也回應「不怪20年前未住在高雄的南漂候選人」，希望候選人多了解港都之美，認同高雄價值，畢竟選舉僅一時，不要為了勝選，而否定高雄人與市府的努力。

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