澎湖青年陣線成立「抓鬼大隊」 宣示反賄選打破金權政治

澎湖青年陣線與「抓鬼始祖」蔡百修等人共組澎湖抓鬼大隊。（記者劉禹慶攝）

2018-11-08 18:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖青年陣線今天邀請「抓賄選始祖」全國抓鬼大隊長蔡百修及副大隊長韋添成抵澎， 與支持澎湖青年陣線各社區志工媽媽、教會媽媽共同組成「 澎湖抓鬼大隊」，宣示反賄選、打破金權政治、打倒政治高牆的決心。

澎湖青年陣線戰與蔡百修、韋添成等人齊聚澎湖地檢署，一同宣示反黑金、反賄選，打破金權政治、推倒政治高牆的決心。澎湖縣議員候選人冼義哲說，「政治不髒，是那些有心人士把政治弄髒了，所以，澎湖青年陣線堅持用乾淨的選舉，實踐清廉的政治」。

台灣最早的抓鬼大隊隊長蔡百修，每逢選戰期間就四處外出查賄，令不少候選人聞風喪膽，因為這10多年來的豐功偉業，法務部曾多次邀請他專題演講。蔡百修說：「當初會想抓賄選就是覺得，台灣的選舉都是黑金的結合，只有有權有勢、有能力買票的人才能當選，這樣沒錢的好人都沒有出頭的機會。因為希望看到更好的台灣，所以決定反賄選就從自己做起。」

湖西鄉代表候選人賴立凱也展示各候選人贈送的禮品，雖然單價未超過法定30元上限，但大把大把的送，似乎有點踩紅線的感覺，例如垃圾袋3小袋包成1大袋、牙刷牙膏組多把及仙楂糖16包1袋等，早已超過30元價值；而馬公市代表候選人張峻偉也指稱同區候選人，贈送市價百餘元的保溫杯，但中國淘寶網賣價卻未超過30元，如何認定？也讓檢警調相當頭痛。

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