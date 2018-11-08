還原真相！ 當年阿扁爭榮民權益 竟被韓國瑜打

高雄市長候選人韓國瑜過去在立院揍前總統陳水扁的事也不斷被拿出來討論，近日有鄉民找到了當時的《立法院公報》還原事實，表示真相其實是「陳水扁在幫榮民爭取權益」。（資料照）

2018-11-08 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選戰熱度提升，高雄市長候選人韓國瑜過去在立院揍過前總統陳水扁的事也不斷被拿出來討論，有網友表示是「陳水扁說照顧榮民就像在養豬」激怒韓國瑜才會挨揍，不過有鄉民找到當年《立法院公報》還原事實，指出真相其實是「陳水扁在幫榮民爭取權益」。

昨（7）日一名鄉民在PTT貼出《立法院公報》第82卷第30期的內容，還原當時的事發經過。當時的立法委員陳水扁表示，中國榮胞中心的44個員工人員維持費2200多萬元，然而160個中國榮胞的生活費卻只有1600多萬元，質疑退輔會「把這大陸榮胞當作什麼？當作豬在養啊？」

當時同為立委的韓國瑜立刻斥責陳水扁表示「陳委員，你不能這樣講！怎麼可以說把他們當作豬在養！」陳水扁回：「這樣子不可以嗎？本席那裡不對！44人2000萬元，而160人只有1600萬元！」而韓國瑜居然又回：「你怎麼可以說是把他們當作豬來養！你怎麼可以這樣講話！」隨後更翻桌打傷陳水扁。

對此，網友紛紛表示「扁講的沒錯啊，韓國瑜根本就在跳針」、「韓就抓到一個用詞開始跳針、完全不顧扁是在爭取他要服務的族群利益」、「阿扁一個邏輯滿分的戰神要跟一條一直跳針的魚來回也是很累」、「邏輯不行跳針惱羞」、「談不了邏輯就打人」。

《立法院公報》第82卷第30期第652頁：

陳水扁：「大陸榮胞中心的44個員工人員維持費2200多萬元，然而160個大陸榮胞（按退輔會資料應是收容152人）的生活費卻只有1600多萬元，員工人數只有榮胞的1/4，為何其人員維持費，卻是榮胞生活費的1.51 倍？那你把這大陸榮胞當作什麼？當作豬在養啊？」

韓國瑜：「陳委員，你不能這樣講！怎麼可以說把他們當作豬在養！」

陳水扁：「這樣子不可以嗎？本席那裡不對！44 人 2,000 萬元，而 160 人只有 1,600 萬元！」

韓國瑜：「你怎麼可以說是把他們當作豬來養！你怎麼可以這樣講話！」

蕭金蘭：「講話不要這樣刻薄。」

韓國瑜：「這不是刻薄，這是殘忍！」

陳水扁：「什麼殘忍！那裡殘忍？」

韓國瑜：「怎麼可以這樣用形容詞的！」

陳水扁：「本席那裡錯了？」