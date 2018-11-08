吸引台商回台投資 賴揆指示研議適度放寬外勞

2018-11-08 19:56

〔記者李欣芳／台北報導〕美中貿易衝突使部分廠商選擇回台投資，為掌握此一契機，行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，聽取國發會就「歡迎台商回台投資行動方案草案」進行報告，在引進產業人力方面，在優先促進本國勞工就業原則下，賴清德指示勞動部研議適度放寬外勞機制，並考量返台廠商及本土廠商應一體適用。

賴揆並請經濟部掌握返台廠商所需人力，以利後續勞動部及教育部辦理供需媒合、人才培育。

國發會報告指出，國際政經局勢正面臨巨大的變化，美中之間的貿易衝突，讓國際產業分工出現重組，也對原有的經貿秩序帶來衝擊。國發會奉賴揆指示，由國發會陳美伶主委組成專案小組，研擬「歡迎台商回台投資行動方案草案」，陳美伶已於10月25日、11月6日邀集經濟部、科技部、勞動部、內政部、陸委會、金管會、財政部、教育部等部會，以企業需求為導向，共同討論土地、水電、人力、人才與資金等面向之措施，以積極協助台商回台投資，活絡國內經濟。

賴清德聽取報告後，強調此案規劃將有別於以往吸引台商回台作法，重點在於由需求端驅動，提供客製化單一窗口服務，並以創新作法滿足廠商用地需求、充裕企業所需人力，同時協助台商快速融資。首先，在單一窗口方面，對於有意回流廠商，打造客製化服務，並力求簡化審核機制，縮減行政流程，加速台商回台扎根。未來此案由投資台灣事務所提供一條鞭的專人服務，確保企業投資設廠能在最短的時間內完工投產。

土地方面，賴清德指示經濟部及相關部會研擬土地供給的短中長期計畫，除透過推動現行措施滿足廠商用地需求，另應詳細盤點未來3年，甚至5到10年的潛在土地來源，以持續充裕產業用地。

賴揆表示，由於製造業可創造優質機會，並帶動包括服務業在內的各產業部門發展，因此各國政府皆致力推動製造業回流，這次美中貿易衝突創造了台商返台的需求，請各部會務必化被動為主動，主動解決廠商提出的需求，並把優質台商吸引回來，以促進產業升級轉型，同時，透過台商回流帶動本土產業共同發展，重塑產業供應鏈完整性，進而提升經濟成長動能。