「水牛伯」力挺姚文智 游錫堃：別讓當年遺憾在台北重演

「姚文智台北市旅北同鄉會後援會」8日成立，前行政院長游錫堃（右）到場站台，力挺姚文智（左）。（記者黃耀徵攝）

2018-11-08 18:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今日下午出席旅北同鄉後援會成立大會，與前行政院長游錫堃首次合體；游錫堃心有戚戚焉，以2014年參選新北市長的經驗向選民喊話，強調當年他民調不好、黨中央也放棄，但開票結果他只輸1.28%，現在姚文智民調也不怎麼好，但大家要有信心，努力的話，姚很有機會當選，「我希望這樣遺憾不要在台北市發生」。

宜蘭、彰化、雲林等8縣市的台北市旅北同鄉會後援會今日下午出席力挺姚文智，姚文智一一替後援會總幹事授旗，營造團結，擔任宜蘭旅北同鄉會榮譽理事長的游錫堃也現身，游錫堃誇讚姚文智有能力、執行力，是最好的市長人選，請託在場的同鄉會後援會成員全力支持姚，台下成員高聲歡呼「好」，氣氛熱絡。

大會結束後游、姚兩人接受訪問，媒體問是否擔心姚選情，讓4年選情重演？對此，游錫堃表示，他4年前民調不好，連中央黨都放棄他，但最後事實上他的投票比率只輸對手1.28%，現在姚文智民調不怎麼好，他希望大家要有信心，民調不準，大家努力的話姚文智很有機會當選。

媒體問有北市議員提到現在選情鴨子划水，選得很辛苦，游錫堃說，當年他也選的辛苦，新北市議員候選人也沒信心，就是受到民調影響，但開完票後大部分議員都他說抱歉，表示當時若多出一點力就會當選，因此今年新北市長人選沒決定前，就有這麼多心北市議員站出來，就是對他感到抱歉，因此他希望這樣遺憾不要在台北市發生。

最後游錫堃也向黨中心喊話，民進黨在首都是該自提人選，提名了要全力支持，而現在他在黨務或選務都沒職位，不清楚黨中央跟姚的合作，但選舉黨中央就是要全力支持，尤其是首都候選人。極力幫姚撇清「棄保」的疑慮。

姚文智也說，現在民調常出現失真，失真狀況下要更堅定信心，2014年新北市因民調失真，游在選前一周的民調差對手27%，結果開票結果只差一點點，卻造成很大的遺憾，追究其原因就是受到須假民調的影響，失去信心，這是很嚴重的事情，因此要堅定信心、勇往直前，民進黨全力團結，在北市三足鼎立要勝選是沒問題的，他也呼應游的話，「不要再讓2014年游院長的遺憾再次發生」。