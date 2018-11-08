「國民黨所有落空的旗津支票」 他自製影片幫大家複習

2018-11-08 18:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕基進黨高雄市議員候選人洪正自製短片，幫大家複習過去國民黨所有落空的旗津支票，赫然發現，原來韓國瑜的旗津賭場政見，抄襲的是10年前馬英九提過的賭場構想？

基進黨旗鼓鹽區市議員候選人洪正在臉書上傳一部自製短片，為網友詳述過去中國國民黨所有跳票的旗津政見，並提出旗津應該如何結合獨特的地理位置，發展全套的觀光經濟。

洪正在影片中說，「中國國民黨的空頭支票，從2008年馬英九的旗津聖淘沙、2010 年吳敦義的2632億海空經貿城、2014年楊秋興同樣再提旗津聖淘沙，但在中央長期執政下，沒有一樣實現。」

「更扯的是，2008年馬英九當選總統後，高雄市府按照馬英九承諾，提了旗津聖淘沙的建設計畫申請經費，沒想到中央全數擱置打槍。」

洪正解釋，旗津長年因高雄二港口築港，影響沙灘外流掏空，不但把吳敦義浪費大錢蓋的水泥化海岸公園設施都沖垮，還危及國土安全。

2011年時，陳菊市府申請中央補助搶救國土，不料馬英九政府一毛不給，市府只好自編花費7億興建離岸潛堤，終於讓沙灘再次擴展。

洪正質問，中國國民黨執政8年下，國家建設全跳票，連旗津都要被沖到台灣海峽了，也不願意出錢護土，「這種踐踏旗津的政權，你相信他會有心建設旗津嗎？」

洪正也提出自己對旗津發展的完整看法。他說到，「除了短期內透過海陸聯運做好轉運站，限制觀光客開車入島，改善交通接駁的問題外，旗津的長期發展，也應發展商務會展觀光、海洋和漁業等相關產業的深度文化觀光。」

他說，高雄如今的新興會展產業的重頭戲，海事展和遊艇展，應結合旗津各式造船廠，發展出前店後廠，直接搭船看船的產業聚落和型態。另外，從舢舨製作、高港歷史到退役軍艦，結合海洋文化中心升級成海事博物館，還能把台灣的海洋發展史呈現出來。

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