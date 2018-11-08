陳學聖暗指為利益通過觀塘案 桃市府回嗆：一天一謊言

2018-11-08 17:40

〔記者陳昀／桃園報導〕國民黨桃園市長候選人陳學聖今天上午偕搶救大藻礁行動聯盟召集人潘忠政等人，在行政院前召開記者會，質疑龍潭高原電廠及國光電廠二期擴建可退回，觀塘案卻不行，暗指綠營除了政治算計還有其他利益因素；桃園市政府對此列7點回擊，並表示，陳學聖沒有深入了解個案，為抹黑信口開河，一天一謊言。

潘忠政說，從最早的東帝士財團違法購買國有地、爆發弊案後，約10億元的土地落入中華開發手中，2003年東鼎未奪得大潭電廠天然氣供輸標案，這裡就成財團燙手山芋，2016年中油以22.8億元併購東鼎，是時的中華開發公司董事長、獨立董事都擔任過經濟部長，政商關係顯然疑雲重重。

「除了政治算計，是否有其他相關利益呢？」陳學聖說，鄭文燦可以要求退回高原電廠、國光電廠二期擴建，但藻礁沒有投票權就不能放棄，從表態的時間點及過程看來，就是選票考量、政治算計。

桃市府新聞處長張惇涵指出，用電與環保必須平衡，馬政府、蔡政府在核四停建後，為彌補電力缺口選擇大潭電廠擴建案，但馬政府時代拍板定案「大潭電廠擴建」及「中油三接計畫」，當時鄭文燦就主張必須環評，時任桃園縣長吳志揚縣長及立委陳學聖都未表態反對，現在陳學聖卻喊藻礁保護，根本是一天一謊言。

張惇涵說，觀塘港是東鼎公司開發未完成的案子，東鼎、中華開發的股東是誰，都有資料可查，與哪一個政黨較密切也可以受公評，移花接木的栽贓，並不公平。

張惇涵也指出，陳學聖10月14日遊行到市府時扯謊說高原電廠要興建、製造龍潭居民恐慌，現在又改口，而桃園煉油廠也是鄭文燦任內才讓中油宣示遷廠，陳學聖長期對這些議題陌生，因此不了解鄭文燦與市府的立場。