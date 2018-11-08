婦聯會欲捐百萬做「口述眷村」 黨產會否決：不准贊助自己人

2018-11-08 16:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會近期以贊助高雄市國軍眷村文化發展協會做「口述眷村」歷史名義，向行政院黨產會申請動支109萬元。經調查，該協會理監事成員陣容堅強，不僅有婦聯會主委雷倩，連救國團主任葛永光也擔任理事，國民黨二大附隨組織負責人都在內，黨產會本週開會否決此「荒誕」申請案，不准婦聯會捐錢給自己人。

黨產會調查發現，高雄市國軍眷村文化發展協會是向高雄市政府登記的地方社團，並非全國性組織，計畫以5百多萬元進行全國眷村口述歷史訪談，其中109萬2000元協請婦聯會提供贊助，婦聯會轉而向黨產會申請動支。

據了解，高雄市國軍眷村文化發展協會理事長為趙麟，常務理事為雷倩、丁強、梁海、沈建民，理事則有葛永光等10多人。

高雄市國軍眷村文化發展協會官網敘述，台灣的眷村有其特色，第一、住戶的主人概為軍人，他們念茲在茲，始終在等待政府一聲令下就要打回大陸，「殺朱拔毛，還我河山」，卻終其一生未能如願，落得客死異鄉。

第二、居民們係由大陸各地遷台，都屬「外省籍」人氏，自視為華夏文化的傳承者，是徹頭徹尾的炎黃子孫，且由於深受軍中風氣感染，個個都是「忠黨愛國份子」。由於出身背景的差異，眷村族群常與台灣本土化潮流產生扞格而自覺被邊緣化。

對此，黨產會委員表示，黨產會有派人與協會理事長談過婦聯會要贊助百萬元一事，發現高雄市國軍眷村文化發展協會僅是地方社團，卻要做全國眷村口述訪談，顯然不太合理。

委員指出，全國有數百個眷村，一個在地社團有那麼大能量做調查嗎？政府機關都有在補助經費做眷村調查，婦聯會要把錢用在這「相當荒誕」，黨產會之前有請婦聯會說明，婦聯會並未說明，全案最後予以否准。

委員表示，黨產會今年已陸續認定婦聯會、救國團為國民黨之附隨組織，名下財產推定為不當黨產，依黨產條例規定，二單位相關經費須向黨產會申請才能動支。