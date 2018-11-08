林智堅競選主題曲MV首播 音樂人劉逸達跨刀填詞

新竹市長林智堅競選主題曲「自由新竹風」MV今天首播，林智堅難得展歌喉，與音樂人劉逸達等人合唱。（記者蔡彰盛攝）

2018-11-08 17:41

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕以「明日新竹」作為競選口號的新竹市長林智堅，為使年輕人也參與城市改造工程，獲知名飲料廣告音樂人劉逸達力挺，攜手打造競選主題曲「自由新竹風」，並將「幸福工程」各項建設融入MV中，將感動進一步具象化，今天下午舉辦MV首播記者會，除邀請劉逸達「原音重現」外，林智堅也難得一展歌喉，期許幸福的風未來能吹進城市每一個角落。

身為在地新竹人的劉逸達，曾創作《麥香紅茶主題曲》走紅、網路點閱人次超過550萬，今年1月份，他曾參與市府於東門市場舉辦的「音樂趴踢奈」演出，這次則為林智堅競選主題曲《自由新竹風》譜詞，下午率領舞團飆嗓演出；而《自由新竹風》MV現場透過競選總部投影牆首播，林智堅也難得大展歌喉、與眾人大合唱，將活動帶向最高潮。

《自由新竹風》MV融入過去4年的「幸福工程」市政建設，舉凡隆恩圳、護城河、新竹公園等處，皆透過空拍鏡頭完整呈現。林智堅表示，音符不僅能觸動人心，MV加入童趣、可愛的元素，盼成為親子教材，讓年輕爸媽能透過影像，帶領孩子進行一趟城市巡禮。

「許多有才華的年輕人，也參與這場城市改造運動！」林智堅說，「明日新竹」是市民一起努力、共同期待的新竹，也是眾人攜手交織的城市願景，這次邀請在新竹深耕超過26年的音樂人譜詞，如同歌詞中所述「風吹的土地種子會發芽」，立基於過去4年來的幸福工程，新竹市改變已經實現，市民也重拾光榮感、洋溢久違的幸福笑顏，幸福的風未來將延續、蔓延至城市每一個角落。

林智堅指出，歌詞中也提到「乎少年人來做代誌」，早在擔任議員期間就推動「動物園復興運動」，上任後將藍圖付諸實現，如今動物園再生工程已如火如荼進行中，「少年人的夢終能實現」，因此，4年前市民給予一位39歲的年輕人機會，為不辜負市民的期待，每天與時間賽跑，一天當兩天、三天在用，為城市的未來打拚。

「幸福的風也要改變舊政治、淘汰造謠選舉文化。」林智堅表示，越接近投票日、謠言滿天飛，但他依然秉持「快樂選舉」初衷，近期團隊規劃萬聖節大遊行、小白鷺親子劇場、小智號行動宣講車等創意活動，皆秉持這項原則，從超乎想像的參與人數，如同歌詞中提及的「發芽種子」，這才是市民期待的價值，改變的選舉文化也已在城市中發芽、茁壯。

音樂人劉逸達也分享，當初參與填詞時的想法，與市長競選口號「明日新竹」傳達的精神不謀而合，由於新竹是一個風的城市，這風承載著市民對城市的期許，也是年輕一輩的期盼，盼望幸福的風吹過之處都能帶來生機，蔓延到城市每一個角落，讓正向、快樂的力量在城市中發芽、茁壯。