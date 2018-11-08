盧秀燕再批台中年輕人北漂 林佳龍競總：頻用錯誤數據扭曲

2018-11-08 17:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今天再就市政議題提出批判，林佳龍競選總部反駁，盧秀燕頻用錯誤數字扭曲巿政，他們已數度說明，盧秀燕也遭打臉多次；台中人口已躍居全台第二大城，近日即可突破280萬人，盧秀燕卻持續抹黑台中空品及經濟，他們也表達遺憾。

盧秀燕今天到太平第一公有市場、中山市場掃街拜票時，針對近日空污問題再說，過去30年沒空污，因台中火力發電廠超額「燃煤發電」才讓台中烏煙瘴氣，並說台中經濟不好造成年輕人北漂、南漂。

林佳龍競選總部發言人林尚賢重申，台中空氣品質自林巿長上任後，對症下藥推動86項防制措施，根據環保署監測數據顯示，台中PM2.5年均值自105年的每立方米22.8微克，降到106年的每立方米20.2微克，降幅11.4％，成效全國第一，巿府也將持續減煤減排減汙，目標在2020年前讓台中市的PM2.5年均值，降到聯合國標準的15微克。

至於「北漂」說法，林尚賢也說，盧委員的說法與事實不符，已遭巿府拿出數字打臉。台中巿近年人口不斷攀升，每年增加約2萬人，已躍居全台第二大城，迄今年11月8日已達279萬9605人，預估11月19日可達280萬人。

在市府團隊的持續努力下，台中市失業率持續下降，107年上半年降至3.6％，從105年、106年到107年上半年，3度蟬聯六都失業率最低；薪資部分，也從前市長執政時期的六都最末，進步為薪資成長率7.54％，成長幅度名列六都第1。

林尚賢強調，台中巿失業率六都最低，創新創業環境也最好，以前漂到北部、南部發展的台中人，很多都漂回來了，希望盧委員在發言前能檢視好資訊，平時要多關心市政，才不會一再失言。