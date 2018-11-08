譏諷小野有哭嗎？ 丁守中：被廚房油水太多燙到

2018-11-08 15:44

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲競選總幹事小野日前拍片力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，前天遭國民黨台北市長候選人丁守中批評是民進黨文化門神，小野昨天爆哭回應，丁守中今天再批，小野有哭嗎？有眼淚嗎？小野哪是被火燙到，是被廚房油水太多燙到。

丁守中陣營今早的聲明稿中，指稱痛批柯文哲挺小野、小野挺陳其邁、陳其邁挺姚文智、姚文智痛駡柯文哲，根本就是政治亂倫，丁守中今天下午出席2018第14屆國際傑出發明家頒獎典禮會後表示，他們這樣不就是亂七八糟、政治亂倫嗎？藍綠之間謀略算來算去，今天政治就是太多算計，騙藍騙綠，還有白色、最後又選出墨綠力量。

丁守中的門神說，造成文化圈、電影圈生氣回擊，認為丁守中才是沒有文化、沒有知識的政客，丁守中對此表示，丁守中非常有知識，也非常有文化，只是認知到他們是政客，過去靠國民黨，後來又靠民進黨，現在又靠白色力量，哪裡有資源就到哪裡去。

柯文哲今天回應媒體提問，小野是不是應該進廚房就不要怕熱？柯文哲說，不是啦，小野是被火燙到。丁守中對此表示，小野進廚房是為柯文哲做菜、伺候綠營地方候選人，小野不是被火燙到，是在廚房被油水太多燙到。

記者詢問丁守中，台北市民如何認知小野挺陳其邁？丁守中說，現在清楚的可以看到，柯文哲的太太陳佩琪挺林佳龍、柯文哲競選總幹事小野去挺陳其邁，說明柯文哲完全向綠營靠攏，姚文智電視辯論不談自己政策，批評韓國瑜、打高雄，甚至還比出柯文哲的四號，應該用這些問題去問姚文智和柯文哲。

民進黨台北市長候選人姚文智今天則說，丁守中是瘋狗亂咬人，丁守中說，姚文智的話可以不必重視，姚都已經被民進黨放棄。

姚文智今天還說，丁守中確定是第二名，姚自己和柯文哲爭第一名，丁守中對此表示，姚文智的話聽聽就好，連姚的黨主席都不來參加姚的場合，姚自己還願意放棄，要重量級人物去支持陳其邁了，現在很清楚的狀況，就是綠白合謀、柯蔡合謀，放棄台北的姚文智，從頭到尾就是一場棄姚保柯的算計，只是不願意一開始顯露真相，害怕承擔綠營執政失敗的包袱，所以用這種模式，現在大家互相緊逼的時候，就顯出真戰略了。

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