談25年前痛毆阿扁 韓國瑜：前總統應心胸開闊一點

韓國瑜說，前總統應該把心胸開闊一點。（記者黃旭磊攝）

2018-11-08 16:27

〔記者黃旭磊／高雄報導〕前總統陳水扁於臉書「新勇哥物語」提及，從背後毆打過阿扁的人當選高雄市長，「豈不要興起不如歸去的念頭？」對此，韓國瑜認為，陳水扁應該心胸開闊一點。

陳水扁今天（8日） 在「新勇哥物語」PO文說，如果那一位從背後毆打過阿扁的人當選高雄市長，是要逼他再次「北漂」？而如果不幸被那一位從背後毆打過阿扁的人當選高雄市長，「幸福城市」變成「悲情城市」，「進步城市」又回到戒嚴時期警總時代，沒有言論自由，沒有集會遊行的自由，「阿扁豈不要興起不如歸去的念頭？」

韓國瑜被媒體問及這件事時回覆，尊重個人表述（勇哥物語），前總統應該把心胸開闊一點，2018年高雄市長不是為陳水扁一個人選，是廣大市民要決定高雄市未來，這樣來看，陳前總統心胸會開一點，高雄市民不會為陳水扁投張三、李四。

韓國瑜說，2018年台灣人在民主政治應該成熟了，腦袋也打開，會更健康、爽朗來看這場選舉，會比較愉快。

事件起因於1993年5月，陳水扁、韓國瑜時任立委，韓國瑜不滿陳水扁發言，除了正面翻桌，還從背後偷襲，大力用手肘痛K陳水扁，陳水扁當時手拿著資料，完全沒有防備，差點從椅子上摔到地面，因此受傷住院。

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