台灣的空氣污染問題 林佳龍：理性討論不要政治化

2018-11-08 15:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕西半部天空一片霧濛濛，市長林佳龍今日指出，台中在各項改善作為執行下，空氣品質已有顯著改善，但與理想目標還有一段距離，會持續努力並號召市民一起減少對空氣可能的污染。他也呼籲，理性討論空污議題，不要政治化。

林佳龍今日起請假，全力投入選戰，請假第一天即北上接受廣播、網媒專訪，談論空氣品質改善作為、台中世界花博、選舉民調等議題，並陪同民進黨台北市議員候選人許家蓓、陳怡君、江志銘等人掃街拜票。

林佳龍表示，秋冬之際，全國的空氣品質受到境內及境外影響，像今日除了境內污染外，也有由中國吹過來還有氣候因素無法擴散導致空污，台北空氣也沒比較好，連韓國都受影響。

遇到空品不好的問題，在境內部分會努力來控制改善，他在擔任市長後，台中市是全國第一個成立「空污改善小組」的縣市，推動86項防制措，其中49項是創新，針對中部最大污染源台中火力發電廠，首創管制生煤自治條例，減媒、降載、加嚴排放標準，以及中小企業設備更新為天然氣等具體作為，市民大多給予肯定。

林佳龍強調，今年4到10月，台中紫爆只有2天，PM2.5從4年前每立方米27微克，到現在已下降到18.8微克，台中在各項改善作為執行下，空氣品質整體來說已有顯著改善，但與理想目標還有一段距離，會持續努力並號召市民一起減少對空氣可能的污染。