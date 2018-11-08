受訪談女性角色 蔡英文：沒有框架、不該接受命運説

2018-11-08 16:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕世界女記者暨作家協會（AMMPE）於7日英國倫敦年會茶會上，播放蔡英文總統接受該協會前會長、現任智利分會副會長馬汀妮茲專訪的影片，總統説，女性沒有框架，不該接受命運說，可以去做想做的事，完成能完成的事。

被問到原先家人從小期待時，蔡英文說，她的父母都非常慈祥。父親唯一干涉的事情，就是大學選系。事實上，他花了一些時間和她討論，認為法律是適合女生讀的科系。

父親認為當教授或老師是好的職業，用道地的英式英語來說，是「適當」（proper）的職業。但當時我想，也許多唸幾年的書，她就可以成為教授。

剛畢業時，想過要當大學教授，後來因緣際會加入政府經貿談判團隊。2000年獲邀擔任部長，負責高度政治性且備受矚目的兩岸關係。這項經歷以及我的學歷與專業訓練，成就日後的工作。但部長和總統的工作是很不一樣的。

對於第一次參選總統失利，蔡英文談到，2008年，所屬的民進黨在總統大選遭受重大挫敗，臺灣人民與黨員都感到沮喪，民進黨負債沉重，資深黨員沒有人願意出任領導人。因此年輕黨員勸她角逐黨主席，這是臺灣政治發展非常重大的一步，因為傳統上女性通常不會和黨主席聯想在一起。

蔡英文也提及女性從事公職的優劣勢認為，對女性角色的傳統觀念。女性以往從事照顧者的工作，像老師、護士等，都是在照顧他人，扮演支持者的角色。但是，現況已迥然不同。過去一百年來，女性的角色從照顧者演變到現在，許多政府是由女性來領導。因此，我認為女性表現優異。過程中，女性展現傳統角色中照顧者的關懷特質。

談到女性從政，總統説，首先，女性應該跳脫女人應該或不該做什麼的傳統觀念，女性可以從事任何她們能做、想做的事。對於每一位女性，特別是年輕女性，做你認為你能完成並且想完成的事。

總統並説，當今的政治中，臺灣社會已經接受女性擔任總統和三軍統帥，面對這樣的考驗，臺灣社會表現相當成熟。臺灣人民在2016年衝破了「玻璃天花板」，通過考驗，選出一位女性總統、女性領導人。希望臺灣能對她們有所啟發。

總統強調，她要告訴女性，我們沒有框架，不該接受命運說，我們可以去做想做的事，完成能完成的事。

「世界女記者暨作家協會」係由一群拉丁美洲女性於1969年創立，目前共有37國成員，屬國際及聯合國重要非政府組織，其成員涵蓋CNN、BBC、半島電視台、國際筆會等全球知名女記者及作家。我國於1986年正式加入該協會，並曾分別於1996年、2006年及2012年三度主辦世界年會。