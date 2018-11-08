吳敦義南投輔選：不敢樂觀、不能懈怠

國民黨主席吳敦義（右二）到南投替縣長候選人林明溱（左三）輔選。（記者劉濱銓攝）

2018-11-08 16:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨主席吳敦義，今天到南投縣輔選，為南投縣長林明溱競選連任打氣加油，被問到民進黨南投縣長候選人洪國浩頻頻有蔡英文總統、總統府秘書長陳菊等「大咖」下鄉輔選時，吳也自稱很久沒有回來故鄉南投，還說有媒體做民調，但「有人」愈去民調卻愈掉、愈墮落，他期勉林明溱不能懈怠，要繼續努力，贏得選舉。

吳敦義今天清晨6點多就展開輔選行程，先去台南再到南投，直呼輔選比當行政院長辛苦，吳說，最近空氣品質差，從台中就很明顯，愈往南到台南，空污更是嚴重。

林明溱則說，據衛福部調查，去年南投肺癌、肺腺癌死亡人數達241人，占全台最高，另有環保單位監測台中與南投的空污超標日數，台中1年有16天，南投竟有44天，去年替縣內老人做健康檢查，1萬人中有2000人肺部有問題，足見南投遭受空污危害之深。

林明溱也自誇勤跑基層與工程會勘，像今天就到貓羅溪會勘浪漫情人橋，還說春節期間南投燈會就吸引許多人前往情人橋旅遊，造成大轟動，只是吳聽到橋名叫「浪漫」，則當場「虧」林明溱「又不羅曼蒂克」，引起眾人哄堂大笑，不過吳則是肯定林的勤奮與用心。

面對南投選情，吳敦義不敢說樂觀，強調林明溱不能懈怠，必須更努力，才能不愧選民支持；林明溱也說，他會繼續努力，穩紮穩打取得勝選。

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