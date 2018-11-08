台南不是又老又窮 李孟諺：是希望無窮

2018-11-08 15:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南不是又老又窮，而是希望無窮！南市代理市長李孟諺今（8）日在臉書PＯ文表示，最近不少政治人物，為了選舉，頻頻以以「又老又窮」等煽動性字眼，企圖誤導選民，但只要用心體察就會發現，在中央與地方合作下，台南各項建設正按照既有步調穩健邁進。

李孟諺在文中舉例，從行政院長賴清德擔任台南市長時，就開始推動的「永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收案」於去年5月9日動工以來，已經看到建設雛形，為了打造優質環境，總面積83.49的園區內，就撥出了15公頃用地做為公園，裡面還規劃類似台中圓滿劇場的戶外劇場，兼具休閒及文化教育功能。

南市也投入總預算18億餘元，新建台南市立圖書館新總館，並定位為兼具綜合性與研究型的城市公共圖書館，就位在園區內，目前工程進度31.6%，超前預定進度5.7%，預計於2020年3月底完工、4至6月期間試營運，暑假前正式開館。

李孟諺並表示，負責興建新市圖的互助營造，是國內知名營造大廠，包括相當受好評的高雄世運主場館（鳥巢），以及台積電五奈米廠，都是互助營造興建，此外，目前在南紡的老爺酒店也是互助營造所有，他們看好未來發展，也正闢建第2期工程，從各種正面數據及民間投資加碼，都顯示台南希望無窮，市府團隊會繼續努力，將台南建設成為名符其實的宜居城市。