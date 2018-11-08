維多利亞學校風波》韓國瑜拿蘇批准公函回擊 蘇辦：胡扯

2018-11-08 15:14

〔記者葛祐豪、何玉華／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜在雲林創辦的維多利亞實驗中學，被爆向台糖租用土地，每坪每月租金僅8元，韓國瑜這兩天忙著澄清，他今天中午又拿出一份前行政院長蘇貞昌95年親自批准的公函，強調台糖所有土地租給學校，都是統一的地價稅標準。

蘇辦：牛頭不對馬嘴、混淆視聽

蘇貞昌辦公室發言人羅致政回應，完全牛頭不對馬嘴、胡扯、混淆的行為，他強調，韓國瑜土地的取得是1998年，當時蘇貞昌還是台北縣長時，根本無權核准承租；而2006年是通案宣示，而非單一個案，韓國瑜的說法只是證明他自己禁不起進一步的檢驗。

蘇貞昌競辦發言人黃韋鈞表示，台糖公司早在1998年就同意將土地釋出承租給韓國瑜家族經營的私立維多利亞雙語學校長達50年，與2006甫接任行政院長的蘇貞昌何干？當時蘇還在當台北縣長，是要如何跨越時空租地給韓國瑜？韓國瑜出示的行政院2006年回覆財政部的公文，是針對台糖出租或設定地上權的土地，「如經准予減免地價稅，則按減免金額調降租金」，並以當地地方政府核准為前提要件，並無設計個案降租。

韓國瑜說，一到選舉，什麼不可思議的事情都爆出來，維多利亞已經辦校快20年了，「我不參選高雄市長，完全沒這些問題。」

韓國瑜當場拿出一張前行政院長蘇貞昌95年親自批准的公函，明載台糖所有土地租給學校，都是統一的地價稅標準，韓強調，「當時總統是陳水扁，那時候我怎麼會有特權？」

韓國瑜表示，這張公函是全台灣台糖土地租給學校，講的標準非常清楚，全台60所學校全部適用，包括民進黨自己租用台糖土地辦的學校。

韓國瑜說，我其實不想拿這張出來，是因為這是高雄市長的選舉，但不停的戳我，好像要把我抹成又黑、又黃、又紅。

他說，打我這點，是要高雄市民對他人格不要信任，「為什麼對我、我的家族進行瘋狂攻擊？」

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