韓流效應「北漂」 謝立功改打與韓國瑜同框

2018-11-08 15:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕韓國瑜效應外溢，韓流、韓風今天也吹進基隆！

位於中山高速公路下基隆市區匝道的國民黨基隆市長侯選人謝立功大型看版，今天換上謝立功和韓國瑜的合體照，強調南北都選1號，從高雄贏到基隆，讓人眼睛一亮。

謝立功說，他和韓國瑜都是非典型政治人物，未來基隆港、高雄港雙港聯合大賺錢，他今天也打出發展海洋能源經濟牌，創造基隆就業機會。

日前才南下高雄和韓國瑜合體的謝立功，今天又在基隆掛起和韓國瑜合照的選舉看板，要借助「韓流」拉抬選情；謝立功說，韓國瑜吹起韓流、韓風，他也希望自己在基隆有個暖流，叫謝風，他誠懇實在腳踏實地，也有人說他是非典型的政治人物，南北都是非典政治人物參選，希望帶給選民更清新的印像。

謝立功說，他今天打出的發展海洋能源就是經濟牌，他邀行政院前院長張善政，前立委邱文彥，海洋發電專家梁乃匡教授，談海洋，地熱發電，基隆本身條件非常得天獨厚，未來有機會能自營發電，把基隆打造成為全台第一個海洋綠能城市。

張善政指出，他周二才去高雄參加一場座談會，見識到韓流熱潮，韓國瑜超乎傳統的做法，很不一樣，可以讓他試試看，高雄基隆南北合體，也是個創意，雖然兩地地理條件不一樣，先天特性也不一樣，但兩邊可以互相切磋互補。

基隆冬天多雨外海浪大，高雄冬天海岸比較平穩，推觀光的季節不一樣，兩邊合作的話會把兩個不同海洋城市，做出不同特色，不只國內或國外非常好的示範，他祝韓謝兩人都能成功。