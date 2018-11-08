本來打定主意不選舉 侯友宜：我想改變台灣政治氛圍

2018-11-08 15:03

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今（8日）天中午接受電台專訪，其在專訪中提到，當時加入新北市長朱立倫小內閣出任副市長一職，本來就是打定主意好好做事、沒有選舉打算，後來是看到台灣不再像其小時候一樣團結，而是充滿了對立和衝突，亟欲在有限生命內再為這個國家做點事，在想扭轉台灣政治氛圍情況下，選擇加入人生中第一次選舉。

侯友宜說，太太常期望他好好地休息，在出任新北市副市長時，太太還要求要說好「不可以選舉」，擔任過警政署長、警察大學校長，可以說是已經圓夢了，本來就是答應太太不選舉，縱使身邊很多人鼓勵也沒有參加選舉的想法；後來因為看到台灣社會充滿對立和衝突，這和小時候印象中的團結的台灣人很不一樣。

「改變台灣政治氛圍，台灣不要很多意識形態衝突，這是我要證明的價值」，侯友宜說，作為享受過也努力過那個年代團結社會的人，真的很想再看看自己可以為這個國家做些什麼，於是才出來選舉。

加入了國民黨為藍軍出征，侯友宜仍強調，「我沒有顏色」。侯友宜說，會出來選舉絕不是為了哪一黨、哪一派、也不是為了個人或是誰的代理人，「很多人說我是什麼顏色，我就是一個國家的顏色」。

對於曾經是民進黨行政院內閣下的警政署長，後來則是國民黨地方政府小內閣中的一員；侯友宜說，跟所有長官相處就是好好地做事，擔任警察時候抱持著行政中立；就任副市長時是政務官，仍用這樣的心情做事，對於過往所有共事過的人都心存感謝，感謝那時候有機會一起為台灣社會做出努力。