英雄惜英雄 中山阿甘訪安樂阿甘

2018-11-08 15:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕坊間流傳「選舉沒師父，用錢買就有」！基隆有兩位無黨籍議員候選人，沒錢設看板，兩人訴求打一場環保乾淨的選舉，要讓國人看見基隆人的智慧。

基隆市中山區無黨籍市議員候選人張哲源，擁有國立成功大學環工所碩士學歷的他，以身作則打一場環保選舉，沒廣告看板，不設競選總部，走路拜票，在網路發表政見尋求支持；安樂區無黨籍議員候選人羅維新是退休警察，設競選總部外，他的三哥羅維銘每天背著移動看板，效法阿甘精神，徒步走遍安樂區25里。

兩人訴求主打淨化選風，以最少的資源打選戰，昨天兩人見面惺惺相惜，互稱「當中山阿甘遇上安樂阿甘」，他們要靠雙腳打選戰。

成大環工碩士畢業的張哲源，無黨無派、他說，他沒有錢、沒有政治背景，只有一顆清楚的腦袋、一顆熱忱的心，還有一票專業工程師顧問團隊，希望利用善的力量，實事求是的精神，把國家導回正軌。堅持用一步一步走下去，為的就是讓基隆的政治文化更清新。

張哲源昨天跨區拜會羅維新，他說，看到羅維新的團隊，兄弟一條心，覺得社會充滿希望，「我們都是堅持以最少資源投入選舉的候選人」，安樂阿甘的耐力與意志力實在是太強了。

張哲源說，他相信網路有一股善的循環，可以對抗這要耗費「五百萬元」的議員選戰， 讓大家一起來見證網路奇蹟。

羅維新從警30多年，今年退休，他也是無黨無派，他說，此次打破傳統，除了競選辦公處所外，不另再設立大型看板，用最貼近民眾的方式，走入巷弄邊緣角落一步一腳印，融入民眾和大家以聊天話家常去發現問題，解決問題，希望創造不一樣的選舉文化。

羅維新的兄弟情讓人感動，他的三哥羅維銘每天背著移動看板，徒步行腳安樂區25里，不論颳風下雨出太陽，已長達5個多月，不少人還以為是他本人，他三哥都請選民支持羅維新，讓他好感動。

羅維新表示，關心加油的聲音也越來越多，很慶幸能在無大型看板下，也可以有許多人關心支持，要他加油；他相信，沒有資源也可以打選戰，靠雙腳發揮阿甘的精神。

  • 羅維新的三哥羅維銘每天背著移動看板，徒步方式行腳安樂區25里。（記者俞肇福翻攝自羅維新臉書）

    羅維新的三哥羅維銘每天背著移動看板，徒步方式行腳安樂區25里。（記者俞肇福翻攝自羅維新臉書）

  • 基隆市安樂區議員候選人羅維新與中山區議員候選人張哲源兩人惺惺相借，互稱「當中山阿甘遇上安樂阿甘」，他們要靠雙腳打選戰。（記者俞肇福翻攝自張哲源臉書）

    基隆市安樂區議員候選人羅維新與中山區議員候選人張哲源兩人惺惺相借，互稱「當中山阿甘遇上安樂阿甘」，他們要靠雙腳打選戰。（記者俞肇福翻攝自張哲源臉書）

  • 基隆市議員候選人羅維新，沒錢廣設看板與旗幟，只能靠自己一雙腳拜訪選民，被喻為「安樂阿甘」。（記者俞肇福翻攝自羅維新臉書）

    基隆市議員候選人羅維新，沒錢廣設看板與旗幟，只能靠自己一雙腳拜訪選民，被喻為「安樂阿甘」。（記者俞肇福翻攝自羅維新臉書）