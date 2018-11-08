英雄惜英雄 中山阿甘訪安樂阿甘

2018-11-08 15:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕坊間流傳「選舉沒師父，用錢買就有」！基隆有兩位無黨籍議員候選人，沒錢設看板，兩人訴求打一場環保乾淨的選舉，要讓國人看見基隆人的智慧。

基隆市中山區無黨籍市議員候選人張哲源，擁有國立成功大學環工所碩士學歷的他，以身作則打一場環保選舉，沒廣告看板，不設競選總部，走路拜票，在網路發表政見尋求支持；安樂區無黨籍議員候選人羅維新是退休警察，設競選總部外，他的三哥羅維銘每天背著移動看板，效法阿甘精神，徒步走遍安樂區25里。

兩人訴求主打淨化選風，以最少的資源打選戰，昨天兩人見面惺惺相惜，互稱「當中山阿甘遇上安樂阿甘」，他們要靠雙腳打選戰。

成大環工碩士畢業的張哲源，無黨無派、他說，他沒有錢、沒有政治背景，只有一顆清楚的腦袋、一顆熱忱的心，還有一票專業工程師顧問團隊，希望利用善的力量，實事求是的精神，把國家導回正軌。堅持用一步一步走下去，為的就是讓基隆的政治文化更清新。

張哲源昨天跨區拜會羅維新，他說，看到羅維新的團隊，兄弟一條心，覺得社會充滿希望，「我們都是堅持以最少資源投入選舉的候選人」，安樂阿甘的耐力與意志力實在是太強了。

張哲源說，他相信網路有一股善的循環，可以對抗這要耗費「五百萬元」的議員選戰， 讓大家一起來見證網路奇蹟。

羅維新從警30多年，今年退休，他也是無黨無派，他說，此次打破傳統，除了競選辦公處所外，不另再設立大型看板，用最貼近民眾的方式，走入巷弄邊緣角落一步一腳印，融入民眾和大家以聊天話家常去發現問題，解決問題，希望創造不一樣的選舉文化。

羅維新的兄弟情讓人感動，他的三哥羅維銘每天背著移動看板，徒步行腳安樂區25里，不論颳風下雨出太陽，已長達5個多月，不少人還以為是他本人，他三哥都請選民支持羅維新，讓他好感動。

羅維新表示，關心加油的聲音也越來越多，很慶幸能在無大型看板下，也可以有許多人關心支持，要他加油；他相信，沒有資源也可以打選戰，靠雙腳發揮阿甘的精神。