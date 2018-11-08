段宜康鐵口直斷 「陳其邁會贏 但只贏2萬票」

民進黨立委段宜康今天上Hit Fm《蔻蔻早餐》時被問到高雄市長選情。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

2018-11-08 13:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長選情受到矚目，民進黨立委段宜康今天接受電台訪問時被問到「陳其邁要輸了嗎？」對此，段宜康表示「有信心我們會贏，陳其邁最後會勝出，但估計只會贏2萬票以內。」

段宜康今天上Hit Fm《蔻蔻早餐》時被問到高雄市長選情，他表示，高雄市長選情在3個月前就聞出一些味道，當時陷入兩難，團隊在思考究竟要把選情炒熱還是不隨著對手起舞，陳其邁在前段時間，選戰打到落後，這點大家都不敢相信，但現在已經回到五五波，如果先前選情趨勢是不利的，那麼現在應該是有利的，按目前的趨勢來看，「我們有信心到最後陳其邁就是會贏」。

對於高雄市選情，段宜康表示，他這段時間以來從來不敢樂觀，儘管他還是覺得會勝選，但贏的數字會「非常、非常少」。2014年總統府秘書長、高雄市前市長陳菊曾贏50萬票，這次就算只贏10萬票，選票比例還是衰退，他估計這次民進黨高雄市長候選人陳其邁，只能贏在2萬票以內，他認為這不是陳其邁的問題，「是民進黨的問題，我們對選民的情緒掌握太慢了」。

民進黨對於高雄市長選情，從選戰一開始樂觀評估可贏30萬票，至今綠營剩下2萬票，外界甚至傳，國民黨高雄市長候選人韓國瑜，可望勝出8萬票。段宜康表示，這就是民進黨的一個警訊，事實上這次無論贏2萬票或10萬票，都顯示綠營選票比例在萎縮。

段宜康表示，綠營團隊繃緊神經，民進黨在高雄的餅相對大，近期支持者有漸漸回流，藍綠選情就變得更緊張，例如昨深夜韓國瑜在臉書開直播，釐清陪睡爭議、與中國的關係等，勢必也注意到綠營支持者在回流。